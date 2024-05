Recomiendan hábitos de salud bucodental para las infancias

Institucionales Importancia en la prevención de las enfermedades como gingivitis y periodontitis

A fin de incorporar y sostener hábitos para una buena salud bucodental, el Ministerio de Salud de Entre Ríos brindó una serie de recomendaciones. De allí que es clave evitar el consumo de alimentos altos en carbohidratos o ingerirlos de manera racional, y cepillarse los dientes luego de cada comida.En cuanto al primer punto sostuvo que el azúcar y el almidón están presentes en los productos de panadería, como por ejemplo los bizcochos. No obstante, fue contundente al señalar que no se trata de prohibir determinados alimentos, sino que se debe intentar realizar un consumo prudente, sin excesos, recomendación que también se aplica a las golosinas.También remarcó que la saliva cumple una función importante como protectora del ataque ácido de la placa bacteriana. "Pero la saliva puede cumplir este rol cada seis horas porque las glándulas necesitan prepararse durante un periodo determinado para aportar los minerales necesarios que protejan al esmalte ante un ataque ácido. Por este motivo es que la ingesta de carbohidratos debe ser reducida y espaciada durante el día", indicó García y agregó: "Si yo estoy consumiendo alimentos antes de las seis horas que tengan este componente, la saliva no puede defender el esmalte dentario ahí se produce el ataque ácido".Por otro lado, para remover la placa bacteriana resulta indispensable el cepillado de dientes, luego de cada comida y sobre todo después de la cena, ya que posteriormente se procede a descansar y en esas horas de sueño las personas no tienen flujo salival. "A los efectos de remover la placa bacteriana con el cepillo dental solo es suficiente. Ahora bien, si se agrega pasta dental repercute en el aliento y en la incorporación de flúor al diente", subrayó."No hay una técnica universal de cepillado, sino que cada persona debe implementar una manera de cepillado especial para su boca. Esto responde a condicionantes anatómicos, la forma de la boca, el tamaño, y también los condicionantes cognitivos", expresó el odontólogo. Asimismo, precisó que cuando un niño aprende a usar un cepillo de dientes sin lastimarse, habitualmente ocurre a partir de los 3 años, es ahí cuando ya se le puede enseñar cómo cepillarse.Desde la Dirección de Odontología se prevé el lanzamiento de la Campaña de salud bucal en Paraná, el 4 de junio en la Escuela N° 190 Obispo Gelabert y Crespo. De este modo, se retomará esta estrategia establecida a través de la ley provincial 9.813 Programa de Salud Bucal Escolar para los niños y adolescentes comprendidos en el sistema educativo de Entre Ríos.