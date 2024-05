Creciente del río Gualeguaychú: en la Costanera se vio afectado el alumbrado

Sociedad Se elevó a 31 el número de evacuados en Gualeguaychú por la creciente del río

Desde la Dirección de Energía municipal informaron que producto de la creciente del río Gualeguaychú, en las últimas horas, algunas zonas de la ciudad se han visto afectadas por la suspensión del servicio de alumbrado público.Hasta el momento se encuentran afectadas la zonas correspondientes a: Av. Morrogh Bernard, entre Av. del Valle y Bolívar, zona de la plaza Manuel Almeida (ex Plaza Colón ). También, en la zona del puente Méndez Casariego, y la balaustrada Costanera en la Playa del Puente. Se recomienda a los vecinos evitar la circulación peatonal o de vehículos por esos lugares para garantizar la seguridad de todos.Información del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) a tener en cuenta en caso de que entre agua en los hogares:- Conservar la calma.- Cerrar la llave de gas y de agua.- Cortar el suministro eléctrico de la casa.- Evacuar hacia una zona segura, que por lo general son las más altas. Evitar sótanos y planta baja.- Llamar a los Bomberos para que ayuden en la evacuación.- Mantener cerradas puertas y ventanas para evitar corrientes de agua dentro de la vivienda.- No usar ningún tipo de vehículo como auto, moto o bicicleta.- No ubicarse cerca de postes de electricidad o cables.- Si hay heridos, llamar a las autoridades y esperar a que arriben. No se deben mover.- Informar a las autoridades si hay alguien que tenga movilidad reducida o no pueda evacuarse por sus propios medios.- Prestar atención sólo a los avisos de las autoridades a cargo.- No intentar caminar o nadar por caminos inundados o cauces de río.- Señalizar a las autoridades en caso de que la casa tenga pozo negro, por las dudas que este se derrumbe.- Beber agua potabilizada y no el de la canilla.- Tener siempre cerca una radio a pilas conocer lo que está sucediendo y estar atento a las indicaciones de las autoridades.