Héctor Bolzán fue reelecto presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, institución emblemática en la provincia que funge como un pilar fundamental para las cadenas que agregan valor en origen, ha reelegido a Héctor Bolzán como su presidente. Esta decisión no solo refleja la confianza en su liderazgo, sino que también marca un punto de inflexión en la relación entre el sector agropecuario y el gobierno provincial.



Bolzán, en una entrevista reciente, delineó los principales objetivos de su nuevo mandato, destacando la necesidad de establecer un diálogo más estrecho con las autoridades gubernamentales. Enfatizó que en períodos anteriores la Bolsa no ha sido debidamente consultada en la formulación de políticas, y subrayó la importancia de su contribución en términos de información estadística para la toma de decisiones.



En este contexto, el presidente reelecto valoró el acercamiento con la gestión de Rogelio Frigerio y sus equipos, evidenciando un contacto permanente y reuniones en curso. Este enfoque colaborativo pretende brindar soluciones al sector agropecuario, el cual ha enfrentado numerosos desafíos, desde los embates de la emergencia climática hasta las políticas impositivas que han impactado negativamente en la rentabilidad y competitividad del sector.



Bolzán, quien se mostró optimista, pero al mismo tiempo realista, señaló que el campo aún se está recuperando de una dura sequía y enfrenta obstáculos significativos debido a la presión fiscal. En este sentido, destacó la urgencia de medidas como la reducción de retenciones, la eliminación de impuestos como el Impuesto País y el Impuesto a Débitos y Créditos, así como la revisión de otros gravámenes como Ingresos Brutos, que están afectando la cadena productiva en su conjunto.



Es importante destacar que Bolzán ha sido uno de los primeros dirigentes agropecuarios en abogar por un cambio de rumbo en las políticas públicas, respaldando las propuestas de reforma impulsadas por el presidente Javier Milei. En este sentido, lamentó el paro general del jueves pasado, considerándolo innecesario y sugiriendo que la oposición debería colaborar en lugar de obstaculizar los esfuerzos del gobierno por combatir la corrupción y promover reformas estructurales. Problemáticas de productores Ante los elevados costos en dólares para producir, opinó que “la baja de aranceles a las importaciones –de fertilizantes y otros productos– ayuda y colabora porque los precios internacionales se han deprimido y con las altas retenciones que tenemos en el país se hace realmente inviable casi la producción”. “Tenemos que tener muy buenos rindes para poder seguir adelante y sabemos lo que ha pasado con el clima”, señaló.



Frente a estos desafíos, que se agravan en los últimos años, Bolzán reconoció que preocupa la menor cantidad de productores que quedan en la provincia. “Es una zaranda en la que cada vez más se está quedando sólo con el productor más grande. Se va concentrando la producción porque el productor más chico que se dedica al campo tiene un problema climático y termina muy mal”, consideró.



Ante esta problemática, advirtió por las importantes deudas que deben afrontar. Por ello, consideró clave que haya “crédito para poder solventar esas crisis”, cuya política de financiamiento no estuvo a raíz de las “tasas exorbitantes que era un salvavidas de plomo”. Ahora, con el marcado descenso de las tasas de interés, se mostró “esperanzado de que realmente aparezcan esos créditos de varios años y tasas bajas para poder solventar estas situaciones”.



Por otro lado, advirtió por las pérdidas millonarias en el maíz tardío o de segunda ante el flagelo de la chicharrita que transmite el Spiroplasma. “Nos alarma porque ha sido algo nuevo. Este año no lo pudimos manejar. La chicharrita ha hecho lo que quiso. Prácticamente el total de los lotes de maíz de segunda en la provincia están destrozados, muchos lotes van a consumo animal, otros no se pueden trillar y hay mercadería fuera de estándar, con rindes que no alcanzan a pagar el costo de trilla. Estamos muy preocupados”, expresó.



Sobre este tema, Bolzán anticipó que los productores pensarán dos veces qué hacer la próxima campaña. “Para el año que viene, las decisiones de siembra de maíz están muy verdes y hay que analizarlas porque no le encontramos solución al problema”, anticipó. (Paralelo 32)