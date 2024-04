“Es un reclamo legítimo”, afirma UPCN sobre el transporte en el Hospital Fidanza

Si bien el Director del nosocomio dispuso eventualmente un vehículo para trasladar al personal en los 5 kilómetros de distancia que hay entre la institución y la Ruta 11, el problema continúa. “El Estado no puede dejar a los trabajadores tirados en la ruta”, cuestionó la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, e insistió en que se retome el esquema horario que se venía aplicando para cubrir las guardias. Además, instó a los trabajadores a no tener miedo al plantear esta situación. “Es un reclamo legítimo”, afirmó.“El Director se ha puesto a disposición, ha conversado con el Gremio y mantiene el diálogo, a la vez que sostiene nuestros mismos objetivos. Incluso ha enviado una nota al Ministerio en coincidencia con el planteo que realizamos”, señaló la Secretaria Adjunta y agregó que “quiere lo mejor para el funcionamiento del nosocomio, pero la solución no depende de él”.Apuntó también que “si no se establece un sistema organizado, la consecuencia será un incremento del gasto de transporte, ya sea para la institución o para el trabajador, y mayor ausentismo del personal”, por lo que remarcó que “el Ministerio de Salud debería tomar decisiones que sean efectivas para el funcionamiento de las instituciones de salud”.“Es una pena que no quieran dar la discusión cuando les llevamos alternativas”, lamentó Domínguez y subrayó que “la Ley de Enfermería es para mejorar, nunca para retroceder ni para perjudicar al trabajador de salud o complicar el funcionamiento de los establecimientos”. En ese sentido criticó: “Vemos que nadie decide nada y que hay una negativa de parte de las autoridades del Ministerio. Se debe garantizar el servicio y hoy eso se está haciendo a costa del trabajador”.Luego se preguntó “por qué no hay una rápida resolución de esta situación” y recordó que “desde el 2006, o incluso antes, se viene acordando sin problemas la metodología de trabajo, pero ahora, sorpresivamente, les cambian las condiciones”.Tras resaltar que “hay buena voluntad de los trabajadores, que no quieren fallarle al hospital en el cumplimiento de sus responsabilidades”, Domínguez pidió a los enfermeros: “No tengan miedo de reclamar, no agachen la cabeza porque lo que se está planteando, que nació de los trabajadores, es un reclamo legítimo”. En el mismo sentido aseveró: “No estamos pidiendo nada que no corresponda ni que se desvíe de una posibilidad concreta de cumplir con sus obligaciones”.“Lo más importante es sostener el servicio, y el Ministerio de Salud está perdiendo de vista ese objetivo”, expresó la dirigente sindical. Advirtió que “si no se resuelve vamos a tener que llegar al Gobernador, porque los trabajadores ya la están pasando suficientemente mal como para que se sume también esta situación”.Comentó que “a raíz de que se hizo pública esta problemática en el Fidanza, nos estamos dando cuenta que hay otros lugares con situaciones similares, donde no hay transporte y, por tanto, hay que tomar una definición acorde al lugar y teniendo en cuenta las posibilidades. Si no, que el Estado ponga un transporte propio para trasladar a los trabajadores”, reclamó por último.