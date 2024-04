UPCN reclamó “sentido común” para resolver un conflicto en el hospital Fidanza

El personal de Enfermería del nosocomio no puede llegar hasta su lugar de trabajo en los horarios tarde y noche, debido a la falta de transporte. Ante la negativa de las autoridades a modificar las jornadas laborales para que se puedan cubrir las guardias, UPCN reclamó soluciones urgentes a funcionarios de Salud. “La voluntad de los trabajadores es cumplir su guardia”, expresó la Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez, por lo que reclamó “un poco de sentido común para resolver este problema”.Para llegar hasta el Hospital Dr. Enrique Fidanza, de Colonia Ensayo, el personal de Enfermería debe ingresar 5 kilómetros desde la ruta 11. Ante la ausencia de transporte para llegar hasta el nosocomio, la situación se venía resolviendo mediante la programación de los horarios laborales, de modo tal que los trabajadores pudieran contar siempre con una alternativa de movilidad. Sin embargo, repentinamente se efectuaron modificaciones en ese aspecto, a través de la Resolución 05/2024, estableciéndose exigencias que resultan imposibles de cumplir en un hospital que se encuentra alejado tanto de la ciudad de Paraná como de Diamante.Para paliar esta dificultad, UPCN solicitó a la Directora de Enfermería, Elisabeth Franco, “se implemente una jornada de 8 horas y se complete la carga semanal con 16 horas de corrido para ir cubriendo las guardias”. El Sindicato ya había presentado esta propuesta ante la Dirección del hospital, pero no obtuvo respuestas. “Por eso le hicimos tomar conocimiento de este tema al Ministro de Salud”, explicó Domínguez.“Creemos que la solución que proponemos es absolutamente comprensible y de fuerza mayor, y no va a desvirtuar la Ley 10.930”, aseveró. Comentó que se explicó al ministro Guillermo Grieve “que esta situación es urgente y no se puede dilatar” y el funcionario “quedó comprometido a hablar con el Director del hospital”.“Creemos que tiene que haber una respuesta para que esta situación se regularice cuanto antes y los trabajadores estén tranquilos, porque lo único que les genera esto es una nueva preocupación”, subrayó la Secretaria Adjunta.Lamentó que las autoridades del nosocomio adoptaran una postura “formalista y rigurosa, cuando se trata de una situación muy particular que deberían atender a la mayor brevedad”, y señaló que “lo único que genera el Estado al ponerse inflexible, es el ausentismo”.Domínguez aseguró que “la voluntad de los trabajadores es cumplir su guardia, estar en el hospital, atender a los pacientes”, por lo que reclamó “un poco de sentido común para resolver este problema”. En ese orden se preguntó: “Si los trabajadores están haciendo el máximo esfuerzo, ¿por qué el Gobierno provincial no va a considerar esta situación?”La dirigente de UPCN consideró que “otra posibilidad es que el hospital disponga de un transporte que traslade al personal en cada cambio de horario”. Recordó que “en algún momento para ese fin se utilizaba la ambulancia”, pero sostuvo que una solución de ese tipo “no corresponde ya que hace que se resientan otras funciones del hospital”.