Escuela Nº 208 Esparza cumplió 25 años y lo festejó con la comunidad

La Escuela Primaria Nº208 Nina “Juan C Esparza” de la capital entrerriana cumple 25 años de vida institucional. En este marco, realizaron un emotivo acto, donde hubo una suelta de palomas y la Banda de la Policía brindó un concierto.“Solo tengo palabras de agradecimiento para toda la comunidad. Espero que la escuela tenga un feliz cumpleaños y siempre lleven la tarea de educar a los chicos que son nuestro futuro”, dijo la hija de Juan C. Esparza.En este sentido, sumó: “Mi padre en su asunción dijo que iba a trabajar desde los barrios hacia el centro y es algo que así hizo”.“Fue una persona muy especial y su mayor orgullo era todo lo que él hizo”, dijo el hijo de Juan C. EsparzaEn tanto, la directora Norma Smith, se mostró muy feliz de participar del acto y contar con familiares de quien fuera intendente de Paraná.“La comunidad pidió ponerle el nombre del intendente por el cariño que le tenían en el barrio. Esta institución al ser una escuela Nina tiene una propuesta educativa y le da una educación especial.”“Los chicos están muchas horas acá, comparten muchísimas cosas y crean vínculos muy fuertes”, cerró.