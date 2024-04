Impuestos provinciales: a qué se debió la postergación en la emisión de boletas

La Administradora Tributaria (ATER) impulsa una atención personalizada al contribuyente en el marco de un operativo que denominó Punto ATER Móvil; la propuesta estuvo este martes en Paraná, en la Plaza 1° de Mayo (San Martín 950, sobre peatonal), de 8 a 12, y por la tarde lo hará en la Plaza de las Colectividades (sobre la rotonda), de 15 a 19.“Es un programa para acercarnos a los contribuyentes, sobre todo, a los ciudadanos que no tienen acceso para gestiones online o a trasladarse hasta el centro de la ciudad a hacer sus trámites”, comunicó ael responsable de Prensa de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Lucio Cabrera. “En el operativo ATER Móvil atendemos a quienes se acercan a realizar consultas y a suscribirse al plan de regularización que todavía está vigente”, explicó y se mostró satisfecho por la convocatoria que tuvo la propuesta del organismo recaudador. “Muchos imprimen la boleta del impuesto inmobiliario, que todavía está en reparto, y se acercan a abonarla al centro de pagos", acotó al respecto.En la oportunidad, se le preguntó al vocero de ATER por las demoras que registran la entrega de las boletas correspondientes a los impuestos inmobiliario y automotor.“La boleta del impuesto inmobiliario, todavía está en reparto y tiene un vencimiento único el 24 de abril; mientras que las del impuesto automotor todavía no fueron emitidas”, explicó Cabrera. Asimismo, comentó que “el impuesto inmobiliario consta de cinco anticipos que comienzan en abril y el impuesto automotor, consta de cuatro anticipos”.Consultado sobre la actualización tarifaria de ambos gravámenes, éste repasó que “la definición correrá en función de la ley vigente porque hubo un proyecto de ley que buscaba generar nuevos beneficios, pero esa ley no prosperó y se continúa trabajando con la ley vigente”.En Paraná, ATER Móvil gestionará consultas y trámites según la siguiente planificación:Miércoles 17: la Plaza Mansilla, de 8 a 12, y en la Plaza Saenz Peña (Arturo Illia y Enrique Carbó), de 15 a 19.En San Benito, ATER Móvil recibirá al público el jueves 18 de abril, de 15 a 19, en el Núcleo de Inclusión y Desarrollo (NIDO) de calles Buenos Aires y Misiones.En Oro Verde, el viernes 19 de abril el móvil de la Administradora Tributaria estará por la tarde, de 15 a 19, en Los Jacarandaes y avenida Intendente Del Castillo.En Colonia Avellaneda, el lunes 22 de abril se atenderá al público en la plaza San Martín, por calle Moreno, de 15 a 19.