Colón rindió a los Héroes Caídos en Malvinas y a Veteranos de la Guerra

La Municipalidad de Colón llevó a cabo el acto en homenaje a los Héroes Caídos en Malvinas y a los Veteranos de la Guerra en la plaza homónima, como cada 2 de abril. La ceremonia estuvo presidida por el Intendente José Luis Walser, quien acompañado por la viceintendente María Dalleves, familiares de Héroes de la Guerra y de Veteranos, alumnos, vecinos, representantes de fuerzas de seguridad, los legisladores del Departamento, funcionarios y concejales.Luego de una invocación religiosa y de las ofrendas florales, brindó unas sentidas palabras Iris Barragán, viuda del Veterano de la Guerra de Malvinas Evaristo Giménez: "Por esos muchachos que quedaron en las Islas, esos anhelos incompletos, esos sueños interrumpidos, esas vidas que se perdieron en estos años a causa de las consecuencias de la guerra", manifestó."Que su muerte no haya sido en vano, también por aquellos que quedaron vivos y que hoy siguen trabajando y luchando", imploró."Por eso cada 2 de abril, hasta que Dios me lo permita, estaré aquí honrando a cada veterano, veterana de Malvinas. No olvidar que las Malvinas fueron, son y serán argentinas", afirmó.También nombró emocionada a los Caídos Elbio Eduardo Araujo Penón y Antonio Manuel Lima y a los veteranos de Colón: Hugo Andrile, Evaristo Giménez, Martín García, Ramón Vallory, Fabio Ruiz Díaz, Eliseo Batista, Jorge López, Ángel Píccoli, Luis María Rodríguez, Mario Vaucher y Raúl López.Para finalizar, se entonó la Marcha de las Malvinas.Como parte del programa del 2 de abril se dejó inaugurada en el Museo Histórico de Colón una exposición de maquetas a cargo del Veterano de la Guerra de Malvinas Ramón Vallory dedicada a las embarcaciones que participaron en la guerra y la representación del Cementerio Darwin que rinde homenaje a los 649 Héroes Caídos en el conflicto.