Día de Concientización sobre el Autismo: la importancia de la inclusión social

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se conmemora este 2 de abril, el Ministerio de Salud de Entre Ríos busca sensibilizar sobre la inclusión social de todos los niños, niñas y adolescentes con algún Trastorno del Espectro Autista (TEA).La Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó, en 2007, al 2 de abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. En esta línea, en 2014 en Argentina se promulgó la Ley Nacional N° 27.043 que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas que presentan este trastorno, a la cual la provincia de Entre Ríos adhirió en 2022.Es importante destacar que el autismo es una condición que afecta el desarrollo de niños pequeños en las áreas de la comunicación, la interacción social y la conducta. Entre los síntomas, que pueden ser evidentes antes de los 18 meses, se encuentran:• No expresa alegría a partir de los seis meses.• No comparte sonidos, sonrisas y otras expresiones faciales de manera reiterada a partir de los nueve meses.• Aún no balbucea a los 12 meses.• No hace gestos como señalar, mostrar, alcanzar o saludar con la mano a los 12 meses.• No dice ninguna palabra a los 16 meses, entre otros indicadores.Ante alguna de estas situaciones se recomienda hacer una consulta con profesionales de la salud, teniendo presente que la existencia de estos signos no indica necesariamente que el niño tenga autismo, sino que necesita acompañamiento en su desarrollo.En la celebración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, anualmente se selecciona un tema o lema central y en 2024, es: "De la supervivencia a la prosperidad: Personas autistas intercambian ideas sobre su región". El mismo lleva asociado un evento virtual que tendrá lugar este martes que se retransmite en los canales de las Naciones Unidas en YouTube y Twitter.El evento busca ofrecer una perspectiva global sobre el autismo desde la perspectiva de la propia comunidad autista, está organizado por el Departamento de Comunicación Global de la ONU, junto con el Instituto de Neurodiversidad, una organización dirigida por personas neurodivergentes que trabaja para la aceptación e inclusión de esta comunidad y cuenta con el apoyo de la Misión Permanente de Polonia ante las Naciones Unidas y el Grupo de apoyo al autismo, protección, inversión y neurodiversidad.En este contexto,dialogó con Germán Guglieri, papá de un niño con Trastorno del Espectro Autista, quien brindó detalles al respecto.“Existe un concepto de neurodiversidad y el objetivo es que la sociedad conozca sobre estos temas, se tenga paciencia y respeto”, dijo al sostener que los congresos y encuentros con profesionales fue muy importante para crecer y superar situaciones.“Actualmente hay muchos profesionales, se busca desde el inicio ningún trastorno neurotipico de los niños”, dijo al sostener que ante una familia que tiene un niño con autismo, dijo que “hay que escuchar al sentido común, hablar con el pediatra y buscar otras consultas”.