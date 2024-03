Se recibió el Primer Licenciado en Gestión de las Organizaciones de la región

La primera Tesis de la Carrera fue defendida de forma oral y presencial el martes 26 de marzo en la Facultad, con un jurado conformado por expertos en la temática tratada, y con auditorio lleno.



Sebastián Bressan, el primer egresado, cuenta que su trabajo se trató de “Liderazgo en el sector público, un tema que me interesaba porque trabajo en ese ámbito y me permitió pensar con herramientas de la carrera cómo resolver problemáticas específicas, particularmente de liderazgo en mandos bajos de la administración central de Entre Ríos”. Con respecto a qué lo motivó a estudiar la Licenciatura, aclara que “yo ya era egresado de la carrera de Contador Público en la misma Facultad de Ciencias Económicas; en esa primera carrera ya me había interesado el área de gestión. Además, contar con materias en común con la Licenciatura en Gestión de las Organizaciones fue un aliciente que me dio impulso a seguir estudiando”.



Sobre su paso por la Facultad, Sebastián relata que “el aprendizaje de esta carrera es muy útil, principalmente en materias de liderazgo y administrativas, aunque no solamente; también me llevo muy buenos recuerdos del cursado: la pasé muy bien en el recorrido, sin mirar únicamente el objetivo de llegar al final sino disfrutando del camino”.

Recuerda que “nos inscribimos con un amigo y dijimos ‘debemos intentar ser los pioneros’. Nunca imaginé que sería el primer egresado de la carrera”, reflexiona Sebastián.



La Licenciatura en Gestión de las Organizaciones propende a la formación profesionalizada requerida a nivel privado y público, para la conducción de organizaciones, la dirección general y la creación de nuevos emprendimientos. El perfil académico de la carrera permite flexibilidad de adaptación en las diferentes áreas dentro de la organización, como ser: comercial, financiera, planeamiento y control, gestión administrativa, recursos humanos, gestión del cambio, etc.



También el Director de la Licenciatura, el Cr. Andrés Gamarci, estuvo presente en la defensa de Tesis del Primer egresado. Dijo que “ es una alegría enorme haber podido coincidir temporalmente con dirigir esta carrera y ver este primer egreso. También viví con mucha satisfacción el encuentro de defensa final donde estuvo Alina Francisconi -docente de nuestra Facultad- quien trabajó mucho en el armado de la carrera; Belén Aguirre, Docente y Secretaria de Planificación de la Facultad, quien trabaja mucho en el desarrollo estratégico de la institución desde hace años, y María de Dios Milocco, nuestra Secretaria Académica, Vicedecana e impulsora también de esta carrera.

Sobre el futuro de la Licenciatura, el Director de la carrera reflexiona que “este primer egreso es un hito a nivel institucional : la confirmación de un gran trabajo de mucha gente que puso esfuerzo en algo que ha dado hoy su primeros frutos, y que también demuestra que evidentemente vamos por buen camino, siendo una carrera cada vez más demandada y elegida año a año para ser transitada”.



Cómo se conformó la propuesta



La Vicedecana y Secretaria Académica de la Facultad, María de Dios Milocco, realiza un análisis de esta propuesta de formación innovadora, con un perfil más amplio que una Licenciatura en Administración de Empresas.



Relata que “en el año 2013 comenzamos a desarrollar un Análisis de Escenarios para la construcción de su Proyección hacia el 2020, conocido como el Plan Estratégico Institucional y Participativo (PEIP) JUNTOS 2020 de la Facultad. En ese análisis surgió la demanda de las organizaciones de la región de contar con el apoyo de instituciones de educación superior, a través de profesionales especialmente preparados en los diferentes sectores de las empresas y organizaciones. Siempre pensando en poder dar respuestas a los requisitos de competitividad en un contexto globalizado, lo que requiere pensar en el cliente y sus necesidades, aprender a diferenciarse y asociarse para competir, así como gestionar desarrollar y certificar sistemas de gestión de calidad.”



Al respecto, la Vicedecana apunta además que “para este 2024, junto con el director de la carrera Andrés Gamarci, tenemos el compromiso de acompañar a los estudiantes avanzados que se encuentran en etapa de redacción de la Tesis, para que logren obtener el título. Asimismo, institucionalmente nos encontramos frente al gran desafío de revisar los planes de estudios de las carreras que forman parte de nuestra oferta académica y someterlos a un período de análisis por parte de los docentes, los estudiantes y los graduados, y los diferentes organismos, entidades y empresas que reciben nuestros egresados, para adaptarlos a las nuevas demandas y necesidades que se presentan en la sociedad”.



“Contar hoy con el primer Licenciado en Gestión de las Organizaciones nos causa una alegría inmensa, ya que hemos logrado concretar una carrera que fue por muchos años un verdadero anhelo, un verdadero sueño”, concluye María de Dios.