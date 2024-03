El Parque Berduc ofrece propuestas de ecoturismo para el fin de semana largo

Paraná Invitan a las actividades del fin de semana extralargo en Paraná

Actividades

Dicho parque se encuentra ubicado en el kilómetro 459 de la ruta nacional número 12, entre La Picada y Sauce Montrul; y está designado como Reserva de usos múltiples según la Ley 10.479 del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos.Este año, en conmemoración del centenario de la redacción del testamento de Enrique Berduc, el Pereb abrirá sus puertas todos los días para que la comunidad pueda disfrutar de sus espacios de uso público.La zona de camping cuenta con todas las comodidades necesarias para una estadía placentera, incluyendo sanitarios, asadores, mesas y bancos. Además, hay acceso a senderos para caminatas y una hermosa playada a orillas del arroyo Las Conchas. Es importante destacar que, durante este período, la zona de camping no se encuentra habilitada como balneario.Los interesados en acampar este fin de semana deberán realizar un registro previo a través de WhatsApp.El Parque Escolar Rural Enrique Berduc está abierto al público durante todo el año. Cabe destacar que durante los meses de marzo a noviembre, especialmente los fines de semana y feriados, se concentra el uso público y abierto a toda la comunidad. Por otra parte, durante los días de semana, se prioriza la actividad escolar y las actividades de educación ambiental.Como área natural protegida, es fundamental respetar ciertas normativas para conservar su belleza y biodiversidad. Por ello, no se permite la presencia de mascotas, la reproducción de música, la caza, la pesca y se pide a los visitantes que respeten la tranquilidad y el hábitat de los animales silvestres de la reserva. El fuego solo está permitido en áreas designadas.Además, para reducir el impacto ambiental, existe una capacidad de carga limitada de 700 personas en los sectores de uso público.Los valores de ingreso al Parque son de 500 pesos por persona y 500 pesos por vehículo. Los vecinos de La Picada, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda tienen descuentos especiales.Ceremonia homenaje a Rosa AlbariñoEn el marco del mes de la mujer y del Día de la Mujer Originaria, el Pereb invita a la comunidad a participar de este homenaje a la docente, artista plástica, poeta, escritora, ecologista, investigadora americanista de reconocida trayectoriaa y líder Charrúa, Rosita Albariño. La actividad tendrá lugar en el Espacio Ceremonial Originario (ECO) del Pereb, el jueves 28 de marzo, de 17 a 19. Al finalizar el encuentro se compartirá una merienda colectiva a la canasta. Quienes asistan, deberán anunciar a la entrada el motivo de la visita para indicarles la zona de la actividad.Salida AstronómicaIntroducción a la astronomía. Caminatas nocturnas de baja intensidad a través de la reserva con paradas para la observación astronómica a simple vista. Cierre con observación por telescopio y binoculares. No requiere conocimientos previos. Cupos limitados. Valor: 2500 pesos por persona o 4500 pesos por grupo familiar.Salida de Observación de AvesJunto al Club de Observadores de Aves (COA) Cardenal Amarillo, de Paraná, se realizará una salida de avistaje y reconocimiento de aves de la reserva. La actividad es abierta y gratuita. Cupos limitados.Inscripciones por WhatsApp al +543434711413.En Instagram: @anp.perebEn Facebook: @anp.pereb