Más de 200 estudiantes participaron de conversatorio “Escribir por Deporte”

En el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, se realizó la actividad Escribir por Deporte destinado a alumnos de los últimos años del secundario en Paraná. La propuesta se llevó a cabo en la UCA Paraná y contó con la disertación de los periodistas Washington Varisco y Ezequiel Re. Luego, está previsto un conversatorio de la que participaron reconocidos deportistas.En tanto, el asesor pedagógico del Colegio Santa Ana, Héctor Valentini, mencionó aque “Vinieron 200 chicos de los Colegios Santa Ana, San Joaquín, La Salle y el CAE. Lamentablemente, por el paro de colectivos, alumnos de escuelas de Colonia Avellaneda, no pudieron asistir”.Sobre el objetivo de la actividad, indicó que “se busca que los chicos aprendan a vincular el deporte con diversas ramas del arte”. Además, agradeció la presencia de los disertantes del periodismo Washington Varisco y Ezequiel Re.Acto seguido, mencionó que de la actividad participaron referentes del deporte a nivel local y provincial como Sebastián Bertoli, Silvia Daloto, Leonardo Acosta y Manuel Godoy”.Al respecto, el periodista del Programa Mediodía de Noticias de Elonce, Washington Varisco, precisó a este medio que “se trató de un intercambio espectacular porque los chicos habían preparado preguntas y ver las caras es una sensación muy linda porque te transmiten su asombro y alegría”.En este sentido, Varisco puso en relevancia la importancia que los adolescentes puedan tener acceso a este tipo de actividades: “Los chicos están en un momento de tomar decisiones, de diversificarse los caminos y aparecen las opciones de vida”.A su turno, el ex arquero del Club Patronato, Sebastián Bertoli, hizo referencia al libro que Washington Varisco escribió sobre él y su trayectoria deportiva. “En un momento me sorprendió que mi carrera inspire un libro, pero fue un proceso muy lindo”, dijo al sostener que Varisco siempre “está vinculado al deporte, recorrimos toda la provincia presentando el libro y se hicieron muy lindos contactos”.Leonardo Acosta, ex futbolista y actual presidente del Club Universitario de Paraná, indicó que “soy un agradecido a Dios por todo lo agradecido en el deporte y siento que es maravilloso todo lo ocurrido en el deporte”.Por su parte, el periodista Ezequiel Re, ponderó la actividad y señaló que “estamos en un cambio de era muy importante y esperamos que haya muchas periodistas mujeres que escriban sobre deporte”. Además, indicó que “el futbol femenino fue ganando lugares con grandes conquistadoras y ahora nos está faltando que haya grandes escritoras que cuentes estas historias”.Una de las deportistas presentes, Silvia Daloto, ex campeona de aguas abiertas, contó que escribió tres libros y lo destacó que “es una pasión que se va descubriendo con el tiempo. Hay que rescatar las historias para las generaciones futuras, es importante que los chicos sientan pasión por lo que hagan”.A su turno, el capitán de la Selección Argentina de Softbol, Manuel Acosta, comunicó que “es muy lindo compartir las experiencias, la adolescencia no es fácil y todo lo que podamos ayudar es importante. En mi caso tuve una adolescencia muy difícil y siempre me arraigué al deporte”.“Deseo que los chicos que hagan algo que les apasione porque luego cuando son grandes las cosas se van complicando un poco”, concluyó.Tras el testimonio de los disertantes, Elonce dialogó con los jóvenes presentes y todos coincidieron en que la propuesta fue muy interesante.“Me gusta escribir sobre lo que pasa”, dijo un alumno.“Es una temática muy interesante, porque nunca había tenido la oportunidad de conocer a periodistas deportivos. No escribo mucho, pero me gusta leer”, cerró una joven.