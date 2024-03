Se realizó en CARU un encuentro para fortalecer la integración regional

En la sede de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), en Paysandú se llevó a cabo una Reunión extraordinaria del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay. En la misma participaron autoridades de CARU, Intendentes y autoridades de los diferentes municipios e intendencias que integran el Comité.



Mario Ayala, presidente de CARU dio la bienvenida a los participantes y el encuentro fue oportuno para la presentación formal del flamante Presidente de la Delegación Argentina ante la CARU, Embajador Roberto Salafia.



"Mis comienzos en Cancillería están ligados a los procesos de integración regional, me tocó participar de la materialización de la Declaración de Iguazú de 1985, primer acercamiento de Argentina y Brasil entre los entonces presidentes Raúl Alfonsín, y José Sarney. Luego se sumaría a esos encuentros al presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, ahí comenzaba a gestarse el Mercosur. Como un círculo, después de 40 años, valoro mucho tener esta oportunidad de trabajar aquí en CARU, y volver a una región que es símbolo de la integración. Espero poder aportar mi experiencia para colaborar en todos los proyectos y acciones que se están desarrollando para potenciar todo lo que la región tiene para ofrecer", indicó Salafia en su intervención.



Por su parte, Mario Ayala destacó: "Nuestro compromiso es continuar gestionando a favor de obras que creemos que son fundamentales para la integración de nuestras comunidades. Como es el caso del Puente Monte Caseros - Bella Unión. Para nosotros es una obra clave y no vamos a bajar los brazos. En cada una de estas instancias de encuentro regional, aparece esta necesidad de vincularse, y nada mejor que un puente para ello. Agradecemos y felicitamos al Comité de Cuenca por su equipo y por sostener estos espacios de diálogo, encuentro y vínculo".



Comité de Cuenca



El Intendente de Río Negro, Dr. Omar Lafluf, como presidente Pro Tempore del Comité de Cuenca, presentó la información sobre todo lo actuado hasta el momento, con base al cumplimiento del Plan de Acción que está en marcha. Posteriormente, se procedió a un intercambio entre todos los participantes, relacionados con la Hoja de Ruta 2024.



Lafluf destacó el ingreso de Gualeguaychú al Comité de Cuenca, "era una deuda pendiente, creo que es un paso gigante poder contar hoy con esta ciudad hermana aquí", celebró. La ciudad del sur entrerriana estuvo representada por Estela Miño, funcionaria de la intendencia y durante mucho tiempo titular de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU).



Por su parte, el Intendente de Concepción del Uruguay y ex presidente de CARU, José Eduardo Lauritto, también destacó el ingreso de Gualeguaychú a este espacio y agregó: "Quiero valorar el trabajo incansable del Comité de Cuenca por sostener este espacio de vinculación e integración. Los esfuerzos de todos valen mucho, pero cuando además esos esfuerzos tienen que ver con poner el corazón y abrir puertas que antes parecían selladas, entonces esos esfuerzos valen el doble. Felicitaciones y a seguir trabajando por la integración", indicó Lauritto.



Entre otros asuntos abordados se afirmó el relacionamiento y acción en el marco de la RED Euro-Latinoamericana de Cuencas Transfronterizas, donde intervinieron autoridades del Programa ADELANTE2, y de las cuencas del lago Titicaca, de la cuenca del Rin, del Río Miño y de las regiones andaluzas y extremeñas, y de la cuenca del río Sixaola, una región transfronteriza compartida entre Costa Rica y Panamá. Con todos ellos se compartieron experiencias y buenas prácticas.