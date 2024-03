UADER organiza pedaleada en conmemoración de la Semana de la Memoria

En el marco de la Semana de la Memoria, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) llevará a cabo una pedaleada este sábado por la tarde, en un evento que busca recordar y reflexionar sobre los acontecimientos históricos del país. Andrea, referente de la organización, compartió detalles del evento con"Esta es la segunda edición de la pedaleada, que cuenta con el apoyo y la participación de varias instituciones", señaló Andrea. El evento comenzará a las 17 horas en la Plaza Carbo, y aquellos que deseen sumarse y no estén inscriptos podrán hacerlo llegando un poco antes para registrarse.El recorrido, que se realizará de forma recreativa, abarcará aproximadamente 10 kilómetros por las calles de Paraná, ofreciendo a los participantes la oportunidad de disfrutar de la belleza de la ciudad mientras realizan ejercicio físico.Durante el trayecto, habrá un puesto de hidratación donde los participantes podrán detenerse para reponer energías antes de continuar. La llegada está prevista en el campus de la UADER, detrás del Hospital de la Baxada, donde los esperará un espacio de descanso con frutas y más hidratación, además de una actividad de cierre."Queremos destacar que las inscripciones también se pueden realizar a través de las redes sociales de la UADER, donde encontrarán un enlace para registrarse. Además, para aquellos que no cuenten con una bicicleta, la Municipalidad de Paraná brindará bicicletas del programa Bici Vía para que todos puedan participar", agregó Andrea.El evento no solo promueve la actividad física y el encuentro comunitario, sino que también busca rendir homenaje a la memoria colectiva y promover la reflexión sobre los valores democráticos y los derechos humanos.