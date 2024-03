Habrá una actividad “Escribir por Deporte” destinada a estudiantes secundarios

En el marco del Día Internacional del deporte para el desarrollo y la paz, se realizará la actividaddestinado a alumnos de los últimos años del secundario en Paraná. La propuesta será el martes 26 de marzo, en la UCA Paraná – en calle Buenos Aires, y contará con la disertación de los periodistas Washington Varisco y Ezequiel Re. Luego, está previsto un conversatorio de la que participarán reconocidos deportistas.La actividad fue organizada por el Instituto Santa Ana de Paraná y el Club Atlético Talleres. Al respecto, el asesor pedagógico de la institución educativa, Héctor Valentini, mencionó a Elonce que “el objetivo es vincular el deporte con el arte, es por ello que este año hacemos dicha actividad”.Por su parte, el rector, Juan Bonadich , valoró que “es un orgullo toda la actividad, la educación como herramientas puertas y trayectorias distintas es muy bueno. Es la posibilidad de brindar diversas experiencias para que las enriquezca”.En tanto una de las alumnas, que participará de la actividad, Maitena, precisó que le gusta “me escribir sobre deporte porque me considero muy apasionada, soy de Patronato y es algo que lo vivo muy de cerca”.Además, destacó que sueña con poder escribirle una carta al ex entrenador del Rojinegro, Facundo Sava, ya que “el colo fue muy importante en el club por todo lo que logró, quisiera que los hinchas sientan más la camiseta”.Por otro lado, una estudiante, Sofía, comunicó que “es muy lindo escribir cuentos, es algo que me llama mucho la atención. Está muy bueno escribir porque ayuda para expresarse”.