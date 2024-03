SUBE: habilitaron gestión online para nivel secundario y terciario en Mi Paraná

Cómo hacerlo

Las terminales automáticas SUBE disponibles son:

“Se lanzó la atención digital para estudiantes de primaria, secundaria, terciarios y universitarios, a través de la plataforma Mi Paraná”, comunicó ael director de Tarjeta SUBE en Paraná Julián Zorn.Para hacerlo, se debe ingresar al portal Mi Paraná, en www.parana.gob.ar , iniciar sesión o registrarte y seleccionar la pestaña Mi SUBE.“Se debe adjuntar las fotos que se solicitan, las que tienen que ser claras porque se lee en la pantalla de una computadora; las fotos de los DNI no tienen que estar ni torcidas ni borrosas; y los certificados de alumno regular deben ser claros”, especificó y aclaró quienes tramitaron su turno presencial, también pueden solicitar la gestión online para agilizar el trámite.Si sos titular de la tarjeta y mayor de 16 años seleccioná esta opción, elegí el beneficio que querés solicitar, completá los 16 números de la tarjeta, adjuntá el certificado de alumno regular y enviá la solicitud.Si no eres titular de la tarjeta y le tramitás el beneficio a un menor de 16 años, seleccioná la opción que dice “No soy Titular”. Completá nombre, apellido, DNI y los 16 números de la tarjeta SUBE del titular (debe estar previamente registrada con el mismo documento), adjuntá una foto legible del frente y dorso del DNI en horizontal, el certificado de alumno regular y una foto o PDF de un documento que acredite el vínculo.El beneficio se puede solicitar para más de una persona. Para ello, repetir el proceso de carga de datos con cada nuevo beneficiario.Cuando el beneficio sea otorgado, llegará un mensaje a través del Chatbot Muni con el aviso de que ya puede acreditarlo con su tarjeta en una terminal automática.“Es un avance muy grande porque significa que los usuarios ya no tienen que acercarse hasta la oficina, hacer filas y demorar porque, a la fecha, los turnos están dados para mediados de abril”, explicó Zorn.“Necesitamos que los usuarios se amiguen con la tecnología”, fundamentó al instar a gestionar el trámite en forma online.1. Dirección de Catastro Municipal -25 de mayo 126-2. UTN Paraná -Av. Almafuerte 1033-3. Terminal de Ómnibus Paraná -Av. Francisco Ramírez 2350-4. CIC Bº La Floresta -Resero y Burmeister-5. Unidad de Gestión SUBE Paraná -Av. Almafuerte 233-6. Edificio 5 esquinas -piso inferior- sobre Av. Echagüe7. Facultad de Cs. Económicas (UNER) -J.J. Urquiza, 552-8. Palacio Municipal -Urquiza y Corrientes-9. CIC 2 Paraná -Vicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña-10. Facultad de Ciencia y Tecnología (UADER) -Km 10,5, RP11, Oro Verde-11. Banco Nación -sucursal calle La Paz N° 5-12. Hospital de la Baxada -Gral. Alvarado y Espejo-13. Hospital Escuela de Salud Mental -Ambrosetti y Rondeau.