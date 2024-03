Convocan a una limpieza del arroyo Colorado en Paraná

“Salvando Arroyos” se llama el grupo de vecinos paranaenses que convoca a una jornada de limpieza de “arroyos críticos” por su estado de suciedad en el que se encuentran. Por estos días circula una invitación a sumarse a través de redes sociales y se abrió una línea de WhastApp para participar de la coordinación de la primera actividad.“Estamos buscando voluntarios para conciencia educación y limpieza de los arroyos locales se realiza la primera actividad el día 31 de marzo. La actividad durará una hora comenzando a las 17:00 en el extremo del arroyo Colorado, que se ubica en calle Lavalleja y Cabildo Abierto de Paraná”, contó a, Aránzazu Petrucci, impulsora de la iniciativa.“Todos los arroyos están contaminados con residuos urbanos no se salva ninguno de las malas costumbres de los ciudadanos, tampoco se penalizan”, reconoció sobre algunas prácticas que es difícil de erradicar en las costumbres paranaenses.Para ese día, se detalló, se necesitan bolsas de tipo plastillera “o las que puedas conseguir; guantes de tela y de látex; botas de agua media caña; repelente; protector solar; desinfectante; alcohol; cepillo de mano para lavar; rastrillo de mano; machete; grampín; tijera de poda”, y todo lo que se crea necesario para estas tareas sirve. “Los materiales que traigas son de uso personal”, se apuntó. Se aconsejó asimismo que, si no se cuenta con la vacunación “antitetánica o doble bacteriana, hacelo. Para protegerte y poder realizar esta actividad”.Petrucci pidió “por favor no dejar de compartir la actividad ya que es muy difícil encontrar voluntarios, dura sólo una hora. No es mucho tiempo el que le pedimos por el ambiente”, planteó. “Aclaro que no solo es recoger el plástico que invade nuestros arroyos, si no también poder educar y concientizar a los ciudadanos del espacio verde que estamos perdiendo por ser irresponsables y mal educados con nuestra agua y madre tierra”, agregó.“El salto del arroyo el colorado en Paraná necesita de nuestro tiempo ya que hay una gran cantidad de plásticos flotando en su cauce; es un arroyo poblado por aves, peces, árboles nativos y nuestra basura. ¿Podemos generar un cambio?. Esta actividad es el motor del cambio, promoviendo un estilo de vida sostenible en su día a día y marcar un antes y después en la forma de consumir. El familiarizarse con su arroyo local puede ser divertido y una experiencia de aprendizaje gratificante”, alentó.Los interesados pueden contactarse y sumarse al grupo de WhatsApp “Salvando Arroyos”,O al evento en la red social Facebook: