Walser anunció el sorteo de 40 terrenos y obras con fondos municipales

Con el acento puesto en las obras que serán ejecutadas con fondos del aporte de las tasas de los vecinos, José Luis Walser repasó las principales acciones del último año y las proyecciones para este 2024.



La apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante de Colón contó con el discurso del Intendente de Colón. Hizo el anuncio de varias obras nuevas y la continuidad de las que están en marcha, pero también señaló que será un año difícil en el marco de la etapa que transita el país.



José Luis Walser presidió el acto junto a la vicepresidente Municipal María Dalleves, la secretaria del cuerpo y los concejales de los tres bloques que conforman el Concejo.



Estuvieron presentes los intendentes de Villa Elisa Susana Lambert y de San José Gustavo Bastián, como así también viceintendentes de Liebig, Villa Elisa y San José, vecinos, funcionarios y representantes de fuerzas de seguridad.



"Que hoy estemos aquí confirma el trabajo realizado durante estos primeros 4 años, esto nos enorgullece profundamente pero también conlleva una enorme responsabilidad y nos compromete a seguir trabajando unidos en el camino de transformación y realizaciones que confirmaron los colonenses" dijo al iniciar su mensaje el Intendente José Luis Walser.



Y continuó: "Un proceso de transformación que no solo tiene que ver con la ejecución de un plan de obras histórico que comenzó a sanear el enorme déficit de infraestructura pública que tenía Colón y que hoy continúa recuperando y transformando nuestra ciudad y dando respuesta a las principales demandas de los vecinos, sino también una transformación que tiene que ver con haber logrado recuperar la confianza del vecino en un estado municipal transparente y que cuida sus recursos, con aprender a trabajar unidos por lo que colón necesita, siempre en el marco del respeto y el diálogo, con haber logrado poder vivir en paz, sin responder agravios y condenando la violencia para desarrollarnos en una ciudad que nos enorgullezca", expresó el Intendente de Colón.



Dijo, además: "Esta nueva apertura se da en un momento de enormes dificultades para nuestro país, un tiempo con profundos desafíos, necesidades e incertidumbre que atraviesan la vida de nuestros vecinos. Un difícil momento que nos debe hacer reflexionar y redefinir prioridades".



"El país y nuestra comunidad necesitan, más que nunca, que fortalezcamos la esperanza y trabajemos unidos para que cada argentino y cada colonense pueda desarrollarse y vivir mejor. Todos podemos y debemos, aportar desde el lugar que ocupamos nuestro granito de arena para hacer un mejor país y una mejor ciudad".



Anuncios

El 15 de abril se abrirá la inscripción para el sorteo de los primeros 40 lotes del Banco de Tierras Municipal, y se está trabajando en una segunda etapa de 20 lotes, según anunció el Intendente.



Se construirá el paseo central del boulevard Gaillard, cantero central y rotonda sobre calle Presidente Perón.



Se llevará a cabo la refuncionalización de las estaciones de las estaciones de bombeo cloacal 4, 5, 6 y 7 y nueva impulsión para el saneamiento del arroyo Artalaz, obras que demandarán más de 520 millones de pesos de inversión de materiales que ya se encuentran en la ciudad. El municipio hará la mano de obra.



La Municipalidad hará el asfaltado de boulevard González desde Ferrari hasta Urquiza, donde ya se hizo el reemplazo de cañerías por vereda, modificación de cantero central, adecuación de pluviales, se reemplazan luminarias y se construye caminador central.



También fue anunciada la pavimentación del boulevard Güemes con adoquines que ya fueron adquiridos, y mano de obra municipal, desde Ferrari hasta la plaza Artigas, lo que requiere recambio de cañerías.



Horas antes de la apertura, José Luis Walser confirmó la gestión de un camión de bacheo que aportará Vialidad Nacional.



El Intendente anunció además que presentó al Concejo Deliberante un proyecto para declarar la emergencia vial en el radio urbano y el ejido de la Ciudad, lo que permitirá reorientar partidas y obtener recursos para reparar el daño causado por el temporal y continuar con el plan de pavimentación en marcha.



También enviará un proyecto para implementar un sistema de cooperación público-privada con los vecinos para la realización de obras públicas, una herramienta ágil y sencilla para cloacas, cordones cuneta y hasta asfaltado.



Obras con recursos propios



José Luis Walser detalló algunos de los trabajos que la Municipalidad ejecutó o que sigue realizando con fondos del aporte de las tasas de los vecinos. Entre otras, destacó las mejoras en la planta potabilizadora de agua potable y los más de 4300 metros de nuevas cañerías.



Asimismo, el intendente de Colón hizo mención a la ampliación el último año de 1324 metros de la red troncal y cámaras de inspección en barrio Santos Justo y Pastor.



Resaltó además las obras "que no se ven pero que son la base para el desarrollo de una ciudad" como kilómetros de reemplazo de cañerías de agua y miles de nuevas conexiones, extensión y reemplazo de cañerías de cloacas y el entubamiento de pluviales.



Más de 4000 metros de cordón cuneta fueron construidos durante el último año en distintos barrios de la Ciudad, que continuará por distintos sectores.



También señaló la inversión en obras de ordenamiento vial, la instalación de semáforos, pasos a nivel en calle Urquiza o dispositivos reductores de velocidad. Se van fabricando y colocando más de 1200 nomencladores indicadores de calles.



Se iluminaron los accesos a los barrios San Gabriel y San Francisco y se completó la primera etapa de la obra de iluminación del barrio norte.



En cuanto a las obras de revalorización en espacios públicos se destacan la recuperación y puesta en valor integral del parque Quirós, sumando recientemente sanitarios en el bajo tribuna y natatorios que se construyen junto a la Caja de Jubilaciones.



Mencionó por otro lado el salón de usos múltiples de barrio San Gabriel y la nueva Costanera Quirós con veredas, canteros, pluviales, balaustrada, accesibilidad, mobiliario urbano y la próxima instalación de luminarias.



Con fondos provinciales



Se realizó el asfaltado de boulevard Ferrari, se entregaron 19 viviendas con el programa Casa Propia y se adquirieron los terrenos para el traslado de las lagunas de tratamiento de líquidos cloacales.



Con fondos nacionales



José Luis Walser recordó que se inauguró el Centro de Desarrollo Infantil en barrio San Francisco construido con fondos nacionales. Y pese a estar actualmente detenidas por la falta de fondos de nación, se avanzó en un 20 por ciento con la obra de la Cuenca Salta, y un 80 por ciento de las 72 viviendas del programa Reconstruir.



Además, se alcanzó el 30 por ciento de ejecución de las obras de urbanización de barrio Tiro Sur con el programa RENABAP.



En ese sentido, José Luis Walser resaltó que se gestiona "junto a nuestro Gobernador Rogelio Frigerio para lograr que el gobierno nacional cumpla con los pagos adeudados y podamos retomar estas obras que son fundamentales para nuestra ciudad".



En poco más de una hora y media, repasó los logros de las distintas áreas municipales y las acciones proyectadas para este año, destacando la transparencia y austeridad, la participación ciudadana (Co.A.Tur., Consejo Asesor de Patrimonio, Ordenamiento Territorial, Comisión de Becas deportivas, Observatorio de violencia de género y Foro de Seguridad Ciudadana).



Se refirió a modernización y tecnología con distintos programas como escuela segura, cámaras de reconocimiento de patentes y la mejora en el sistema de administración para el pago on line de tasas y deudas.



Señaló la temporada histórica de 2023 que ubicó a Colón como líder en turismo a nivel provincial y como octavo destino nacional. En esta área se destacan el trabajo con prestadores, las capacitaciones o el turismo de reuniones y de excursiones, acuerdo con YPF y directrices de calidad.



En otro tramo del discurso destacó la realización de la Fiesta Nacional de la Artesanía en un nuevo predio que resultó un éxito, como así también los populares corsos. En cultura se destacan talleres gratuitos, trabajo junto a los artistas locales y amplia grilla de espectáculos.



En Desarrollo Humano se hace hincapié en el desarrollo humano de los vecinos, y destacó el enorme y silencioso trabajo de las áreas de Derecho. También la continuidad de programas de discapacidad y de adultos.



Los ocho comedores comunitarios se siguen mejorando ediliciamente para atender diariamente a más de 500 chicos y merienda para más de 800.



Detalló las acciones de áreas como Educación, Zoonosis y Salud, y destacó la atención profesional en los siete centros de salud, desde la cual también se destinan muchos recursos en profesionales, tratamientos especiales y medicamentos que no son cubiertos por los efectores de salud pública por un monto de 16 millones de pesos mensuales.



En Deportes se destaca la ampliación de las propuestas barriales y las 14 becas deportivas.



Al referirse al tema vivienda, con el Programa Municipal "Soy Propietario" el Intendente remarcó que más de 250 familias ya han accedido a la propiedad definitiva de su hogar, y más de 50 están en trámite.



Con el área de Producción se lleva adelante el Parque Industrial Mixto de Colón en un predio de 84 hectáreas.



"Conocemos el diagnóstico de lo que necesita nuestra ciudad, tenemos la planificación y los proyectos necesarios, seguiremos como lo hacemos desde el primer día, golpeando todas las puertas para que en provincia y en nación sepan de nuestras necesidades y nos ayuden a dar respuesta" afirmó José Luis Walser en el tramo final de su mensaje.



"Como lo dije en la noche de mi asunción a este segundo mandato, quiero agradecer la confianza de los vecinos y guiado por el apoyo y el cariño de mi pueblo, les pido que me acompañen y que trabajemos unidos por todo lo que aún queda por hacer".



"Y le pido a Dios me dé la sabiduría necesaria para afrontar esta nueva etapa, un tiempo cargado de incertidumbre y nuevos desafíos, pero sin dudas también un tiempo de esperanza que construiremos con el mismo compromiso y responsabilidad" puntualizó.