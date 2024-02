El boleto del transporte urbano de pasajeros costará $300 en Chajarí

El aumento del boleto a 300 pesos para el servicio de transporte urbano de pasajeros fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante de Chajarí.



Según informaron, el Municipio de Chajarí está trabajando en la Mesa del Transporte junto a la Provincia de Entre Ríos y con los otros cinco Municipios que cuentan con este servicio en sus ciudades. La última reunión de la misma contó con la participación del Intendente Marcelo Borghesan y se llevó a cabo en Paraná el pasado jueves 15 de febrero, encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio. El próximo encuentro tendrá lugar este viernes 23 de febrero en Concordia, donde participará la Secretaria de Gobierno y Hacienda, María Elisa Moix.



La mesa para el Desarrollo Estratégico del Transporte Urbano se viene reuniendo desde principios de febrero para acordar acciones ante la decisión de Nación de eliminar el Fondo Compensador que subsidiaba gran parte de la tarifa del servicio. El Ejecutivo entrerriano anunció que mantendrá el porcentaje que corresponde a la provincia.



La mesa está integrada por los municipios de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí y La Paz. Aunque el porcentaje del subsidio que aporta la Provincia está garantizado, el Gobierno provincial dejó en claro que no afrontará el monto que deja de llegar de Nación mediante el fondo compensador. El foco está puesto en buscar mecanismos para subsidiar a los usuarios del transporte, y ya no a las empresas, para acompañar a los entrerrianos que utilizan este servicio.



Además, el gobernador propuso establecer una tarifa de referencia con actualización automática bimestral, distinguiendo ciudades de más y menos de 50.000 habitantes. En este sentido, se consensuó que tomen tres puntos para definir el precio del boleto: combustible, salarios y amortización de neumáticos.



También sugirió a los municipios analizar y modificar el sistema de recorridos para lograr eficiencia y que haya mayor correlación entre la frecuencia y uso del servicio y la distancia en la que cada pasajero lo utiliza, así como evaluar un esquema de premios al viajero frecuente, es decir, aquellos que usan el servicio a diario y varias veces por día. Por otro lado, pidió a aquellas localidades que aún no poseen el sistema SUBE que avancen en la implementación.