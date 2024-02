Urdinarrain le puso fin a la edición 2024 de sus carnavales

Luego de 4 jornadas de Corsos Populares de Urdinarrain, este domingo se vivió -con una multitudinaria presencia de público- la última noche en la que participaron todas las comparsas y batucadas locales.Organizado por la Asociación de Cooperadoras Escolares de Urdinarrain (ACEDU), el carnaval de nuestra ciudad es otro de los atractivos culturales y turísticos más esperados. Se trata de una fiesta que combina hermosos y coloridos trajes, música y el desfile de las comparsas y el paso de batucadas por el corsódromo.Con la apertura de la Comparsa Amancay, se puso en marcha la última noche del carnaval. Su propuesta "AMANCAY, LA LEYENDA CONTINÚA" mostró en sus trajes un distintivo de formas y colores, que no tardó en hacer reaccionar con ovaciones y aplausos a un público que supo ver y valorar el trabajo de todo un año.Como atractivo de la noche, también hizo su pasada el "Entierro del Carnaval", integrado por un grupo de personas llamadas "90 60 90" que fueron contagiando su alegría e invitando al público a sumarse en el recorrido.La noche continuó con la Comparsa Irupé, que con su propuesta "METAMORFOSIS" relataron historias de cambios constantes que se dan en el mundo y en la vida, creando el concepto a través de materiales del reciclado, enarbolando los colores verdes y blancos que los caracterizan.El cierre de las pasadas estuvo a cargo de la Batucada Karubay, que en sus orígenes era una comparsa familiar, y que con el tiempo decidieron transformarse en una batucada que, ya con años de experiencia, hacen que el público se ponga de pie a su paso.Como no podía ser de otra manera, la música también fue protagonista de la última noche de los carnavales. A cargo de Marcos Martín "El PICAFLOR BAILANTERO", se ocupó de agitar el avispero y hacer bailar a todo el público que acompañó hasta largas horas de la madrugada.Desde ACEDU felicitamos el trabajo de cada una de las comparsas y batucadas que nos acompañaron en esta edición de carnavales, por el esfuerzo, dedicación y trabajo que realizan durante todo el año para mostrar en estas fechas todo en lo que han trabajado. También agradecemos de corazón el compromiso de cada uno de los colaboradores que trabajó ad honorem para dar una mano en cada lugar que se necesitó.En este sentido, el Presidente de ACEDU Marcelo Heidenreich expresó: "Así, con esta alegría, vivimos todas las noches. Gracias a las buenas condiciones climáticas, no solo los vecinos de nuestra ciudad nos acompañaron, sino también muchos otros que vinieron de ciudades vecinas. En lo personal estoy muy feliz, siento que hemos dejado una muy buena impresión y estamos muy conformes con los resultados conseguidos".