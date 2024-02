UPCN y la dirección de Comedores acordaron paritaria sectorial y capacitaciones

Representantes de UPCN mantuvieron la primera reunión institucional con el director provincial de Comedores, Lautaro Azzalini, con quien delinearon una agenda de capacitaciones, con la participación activa del sindicato, y también acordaron darle continuidad a la paritaria sectorial que evalúa modificar el Reglamento para el personal de cocina."Coincidimos en la relevancia que tiene este sector, por tanto queremos ver de qué manera hacemos que ese valor quede reflejado en las condiciones laborales", sostuvo la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Dominguez. "Comedores es un sector importantísimo para UPCN, que reúne al personal de Cocina", resaltó y recordó que del año pasado "quedaron varios temas pendientes, con los cuales buscamos alternativas para jerarquizar la función de estos trabajadores y su reconocimiento".En ese sentido, comentó: "Coincidimos con el Director en la relevancia que tienen estos trabajadores, que ejercen un rol social que es esencial. Por lo tanto, hay que buscar acuerdos para ver de qué manera su valor también se refleja en las condiciones laborales".Expresó que "un tema central en el que estuvimos de acuerdo fue apuntar a la capacitación". Sobre este punto ahondó: "Si bien UPCN ya venía haciendo acciones en este sentido, principalmente en torno a la manipulación de alimentos, ahora se van a ampliar las temáticas y se va a instituir como una política permanente dentro del área, con la participación del sindicato y con distintas estrategias que tienen que ver no sólo con la calidad nutricional para mejorar el servicio, sino también con los derechos y el funcionamiento que debe tener el sector"."Esperamos que estas capacitaciones comiencen rápidamente, creemos que es el paso necesario para después empezar a hablar de la carrera administrativa, que el Gobernador dijo que va a instituir durante su gestión", remarcó Domínguez. "Porque no se trata sólo de hablar, sino fundamentalmente de implementar esta voluntad con hechos concretos. Y en eso va a tener todo el acompañamiento del Sindicato", subrayó la Secretaria Adjunta, quien concurrió al encuentro acompañada por la Secretaria Gremial Cristina Melgarejo, la Subsecretaria de Comedores, Gladis Comas y el equipo del Sindicato.También aseguró que "los cocineros y las cocineras quieren capacitarse, tienen la mejor predisposición para acceder a las capacitaciones. Por eso en las próximas semanas nos pondremos de acuerdo con las cuestiones organizativas y de agenda".El sindicato también solicitó a Azzalini "que continúe la paritaria sectorial, que el años pasado abrió y prácticamente no tuvimos oportunidad de discutir". Domínguez aseguró que el funcionario "estuvo de acuerdo" y si bien aclaró que debe cumplirse el pedido de solicitud en la paritaria general, para que desde allí se derive a la sectorial, "estaría la decisión de mantener el diálogo respecto a este tema".En ese marco, durante 2023, UPCN presentó 28 puntos para modificar el Reglamento del personal de comedores. "Vamos a retomar ese temario", afirmó la dirigente gremial y resaltó que "la gran mayoría de esos puntos tiene reivindicaciones para los trabajadores y para mejorar el funcionamiento de los comedores".Durante el encuentro también se habló sobre el nuevo sistema de monitoreo de la dinámica de comedores escolares y comunitarios, que se articulará entre la Dirección de Comedores, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y la Secretaría de Modernización."Le consultamos a Azzalini en qué consiste este sistema y nos explicó que no tiene un sentido de control, sino que el objetivo es digitalizar toda la información que manejan los Comedores, que es muchísima y actualmente se hace en papel", comentó Domínguez sobre este punto. "Este nuevo sistema va a tender a agilizar y que la tecnología colabore para que todos los procesos sean más rápidos", acotó.Luego señaló que "con respecto al acuerdo paritario para comenzar a regular el sistema de ingresos a través de un padrón de postulantes que se abrió año pasado y que da puntaje de acuerdo a determinados criterios, en la reunión hubo acuerdo para que se implemente una prueba en dos departamentos, que en principio podrían ser San Salvador y Tala"."Valoramos esta reunión", manifestó Domínguez y aseguró que los equipos de UPCN "van a tener la mejor predisposición para trabajar en este sentido, porque vamos a estar apoyando todo lo que mejore el ámbito y los procesos de los trabajadores".