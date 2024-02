Se inauguró la muestra de las comparsas más antiguas de la provincia

Fotografías, vestuarios, ornamentos, registros de prensa, videos, bandas de coronación, y estandartes conformaron el repertorio de una muestra inaugurada ayer en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón, que permanecerá hasta el 3 de marzo. La entrada es libre y gratuita.Motivados por la celebración de medio siglo de trayectoria en el corso, se reunieron artistas de Hasenkamp, Santa Elena y Gualeguay.La muestra sobre los 50 años de carnaval entrerriano se enmarca en el programa Vivamos Cultura, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Provincia, con el propósito de rescatar el sentido popular que tienen estas fiestas en la provincia. Y de esta manera, valorar el compromiso de cientos de entrerrianos que cada año trabajan sin descanso, movilizados por esta gran pasión.El reflejo de ese espíritu festivo y comunitario se vivió en la tarde del miércoles cuando una nutrida cantidad de público acompañó a los embajadores de las comparsas Malibú y Marumbá, de Hasenkamp; Babiyú de Santa Elena, y SiSi, de Gualeguay. Los artistas se acercaron a la capital provincial para compartir y celebrar años de trabajo ininterrumpido. Esfuerzo, pasión, alegría y sacrificio fueron las palabras que destacaron organizadores y protagonistas al referirse al patrimonio cultural provincial en cuestión, manifestación artística y estética que también genera trabajo y dinamiza la economía en el territorio.La disposición y el ordenamiento de la sala de la planta baja del Museo Histórico permitieron al visitante hacer un pasaje por la historia de cada formación. Dispuestos en un recorrido circular, los stands de las comparsas disponían leyendas explicativas o dispositivos audiovisuales para narrar vivencias y anécdotas. Las antiguas fotografías dejan ver el paso de los años, identificar épocas y lugares, incluso algunos de los presentes podía reconocerse en ellas.El brillo, el movimiento y el esplendor es un atributo distintivo de la celebración carnavalera; y como no podía ser de otra manera, tomó cuerpo en la presencia de un grupo de pasistas. Quienes irrumpieron en la sala para compartir junto a autoridades y visitantes al ritmo de Candombe Para José interpretado por un grupo de integrantes de la Banda de los Pueblos Libres y la Orquesta Romina Iturain; que depende de la Coordinación de Orquestas y Bandas Infantiles y Juveniles de la Secretaría de Cultura.También hubo oportunidad para la intervención de las autoridades al frente de la iniciativa. La primera en tomar la palabra fue la Ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. “Como entrerriana me produce un gran orgullo que hayamos sido capaces de generar esto y ser parte de la historia del carnaval. Hoy el carnaval es un producto para todo el país y para el exterior”.Seguidamente, Fabián Reato, secretario de Cultura dio las gracias a las delegaciones que vinieron a compartir su experiencia, al personal del Museo y a los músicos del Programa de Orquestas Infanto Juveniles. “El carnaval se celebra con entusiasmo, pero también con mucho trabajo. Aquí hay mucho tiempo de dedicación y esfuerzo para poder tener esta maravilla”, finalizó el funcionario provincial.Además acompañaron los intendentes de Hasenkamp, Hernán Kisser; y su par de Santa Elena, Daniel Rossi; el senador provincial por el departamento Gualeguay, Casiano Otaegui; la directora de Turismo de Santa Elena, Camila Spahn; y la directora de Cultura y Turismo de Hasenkamp, Luz Cortez.Natalia Prado, directora de Programas Territoriales, y Carlos Iriarte, director general de Museos de la Secretaría de Cultura agradecieron a los presentes e invitaron a salir al exterior para compartir con la comunidad de Paraná. Así fue como la concurrencia copó una de las esquinas diagonales de la Plaza Alvear para seguir con los festejos sorprendiendo a los acalorados transeúntes nocturnos.La muestra en homenaje a las comparsas más antiguas de entre Ríos -Malibú y Marumbá (Hasenkamp), Babiyú (Santa Elena), y SiSi (Gualeguay)- se extenderá hasta el domingo 3 de marzo, y podrá ser visitada en los horarios habituales del organismo: de martes a viernes de 8 a 12 hs. Sábados y feriados, de 9 a 12 y de 17 a 20 hs. La entrada es libre y gratuita.Los carnavaleros defienden con orgullo la identidad y la historia de cada agrupación. En esa narración está también contenida la historia de un pueblo, de un barrio, de una costa. Está la entrega de quienes han diseñado y cosido trajes, quienes imaginaron coreografías, quienes conformaron las escuadras, las batucadas; quienes se organizaron colectivamente para costear lo necesario e insistir bajo cualquier coyuntura. Cada una de esas microhistorias es una gema brillante en que se actualiza en las noches de verano, pues el carnaval es un legado cultural de un pueblo. Los del presente son los que desfilan, pero también lo hacen -desde algún lugar- las generaciones que los precedieron, y las que vienen llegando a la fiesta.La comparsa Marumbá (Hasenkamp) es una asociación civil, así lo explicó su presidente y pasista César Espinosa: “Somos un grupo de personas que trabajan ad honorem. Año a año sacamos la comparsa. Este año, con 230 integrantes en escena con un tema que se llama Marumbá Imperial. Tenemos carrozas, espaldares, tocados, trajes hechos artesanalmente por personas de nuestro pueblo”. También hizo mención a las personas que están en el detrás de escena, e indicó que actualmente reúne otras 100 personas.“Esta temporada cumplimos 51 años de historia, con esta comparsa que representa todo el amor que tenemos por el arte y la gente para trabajar y hacerlo de corazón”, finalizó el presidente.Ludmila Retamar, reina 2024 Babiyú (Santa Elena) recordó sus inicios como bailarina y dijo que había ocurrido en su adolescencia: “Muchos años de mi vida, mis veranos fueron carnaval. Hace muchos años que vivo esta pasión por Babiyú”, dijo la joven emocionada.Subrayó, además que Babiyú tiene mucha historia y mucha cultura, y que los destaca la alegría que todo el pueblo disfruta.Sobre su lugar actual la bailarina dijo: “Nuestra comparsa está cumpliendo 50 años, es una gran emoción ser la reina y poder representarla. Me llena de orgullo”.También Ara, de Babiyú, contó cómo vive la fiesta: “vengo de una familia muy carnavalera. En mi casa hay 50 años de carnaval, fue inevitable. Siempre me gustó. Recuerdo muchos carnavales en familia. El carnaval de Santa Elena es muy pasional”.Además de mencionar sus recuerdos, mostró su vestuario y explicó que la temática del desfile de este año es sobre China. Su traje azul caracteriza a un emperador vinculado a la construcción de la Muralla China: “desde junio del año pasado estoy preparando este traje”, dijo.Hace 10 años que Guillermo Carabajal es el diseñador y vestuarista de la comparsa SiSi (Gualeguay). En 2010 comenzó a colaborar en otra comparsa de Gualeguay y en 2014 ingresó definitivamente a SiSi para cumplir su sueño de dirigir artísticamente. “Mi rol consiste en encontrar una temática para poder desarrollarla en diferentes escuadras donde se va contando una historia. Cada una de las formaciones narra una parte de manera figurativa. Primero hay que llevar la idea de la cabeza al papel, y del papel a la realidad”, explicó el diseñador creativo.Actualmente, SiSi cuenta con 289 integrantes, de los cuales 50 son de batería, 30 de banda y el resto son bailarines. En 2024 -con motivo de cumplir 45 años- están presentando un espectáculo que trata sobre las pasiones.“Vengan porque se van a divertir. Es el carnaval que tiene la fiesta de la espuma más grande”, invitó.