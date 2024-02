Reservas casi completas para el fin de semana largo de Carnaval en Gualeguaychú

El pronóstico con probabilidad de lluvias "es una macana para toda la ciudad, todos estamos mirando lo mismo, si el tiempo acompaña va a ser un muy buen fin de semana, sabemos que la gente nos elige y que somos de las mejores opciones para el fin de semana largo", comentaron desde el sector sobre el mal tiempo pronosticado para el fin de semana largo."Nos sorprende la cantidad de gente que no sabe que no hay carnaval más allá del fin de semana largo, mucha gente se piensa que hay carnaval solamente en fin de semana largo", explicó la titular del hotel Aguay, Marisa Yabran a"Estamos con la asociación de hoteleros para ver cómo podemos promocionar el post carnaval, estamos viendo alguna estrategia de promoción de algo, algo que motive a que la gente nos elija", agregó."En el hotel estamos reservando por cuatro noches, si hay que bajar a tres noches lo hacemos, porque no estamos en una situación como para perder", dijo la prestadora."La mayoría tiene casi todo reservado, suponemos que las casas de familias van a volver a trabajar, este año hubo exceso de demanda para que se alquilen estas casas", explicó la titular del Aguay sobre las reservas de sus colegas."Si le va bien a uno, les va bien a todos", finalizó Marisa.