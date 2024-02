El gremio municipal de Gualeguaychú aceptó un aumento de 35% en dos tramos

El intendente Mauricio Davico confirmó que el gremio municipal le comunicó la aceptación del acuerdo paritario para el primer bimestre de 2024 que dispondrá de un aumento de 35 por ciento y un mínimo garantizado de 270 mil pesos.



Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú (SITRAMG) indicaron su conformidad por la aceptación del Poder Ejecutivo de la oferta conformada desde el gremio. A las 11 de este viernes, en el Palacio Municipal se rubricará el convenio entre Davico y Edgardo García.



"Corresponde a la paritaria 2024 para los dos primeros meses del año y consiste en un 20 por ciento a pagar en enero sobre la base del último sueldo de diciembre de 2023 y un 15 por ciento más en febrero, con un mínimo garantizado de 270 mil pesos", destacó Davico a R2820.



Agregó que "tuvimos diferentes charlas en la paritaria y nosotros aceptamos la última propuesta del sindicato". Sin embargo, Davico hizo foco en la gravedad de la situación económica y la "volatilidad" actual. "No podemos prever los ingresos que vamos a tener, pero entendemos que los trabajadores venían muy atrasados en sus sueldos frente a la inflación. La diaria es terrible y se reduce a poder comer".



Recalcó que hay un buen diálogo porque "nosotros entendemos la situación y los empleados y el sindicato comprende la posición del Municipio. Todavía no sabemos la inflación de enero y en marzo nos vamos a sentar de nuevo. Después dependerá de la volatilidad, inestabilidad e incertidumbre y quizás nos tengamos que reunir en abril de nuevo. Aspiramos a que las paritarias sean más dispersas pero eso dependerá de la inflación".



Mauricio Davico anticipó que "queremos modificar el tema de la tasa porque se está quedando atrás de la inflación. Quizás revisarlas cada dos meses, porque en otros municipios es mes a mes" en base que la recaudación no alcanzaría para cubrir todas las erogaciones de la Comuna.



"Estamos planificando cómo sería eso porque quedan muy lejos de la inflación. La ordenanza actual es una vez al año donde se actualiza de acuerdo al aumento paritario per esta vez la inflación el sacó varios cuerpos. El aumento fue de 140 por ciento y la inflación anual fue de 211 por ciento, que quedaste 71 por ciento atrás", ejemplificó el intendente.