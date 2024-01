Inscripciones abiertas para carreras de la FCECO: los requisitos a presentar

Certificado de Estudios Secundarios Completo

Fotocopia de DNI Tarjeta Frente y dorso

Fotocopia legalizada de la partida de nacimiento

Una foto de 3×3 o 4×4 cm

El Curso de Ambientación a la Vida Universitaria (CAVU) se desarrollará entre 14 de febrero y el 08 de marzo de 2024.

De 5 al 9 de febrero estarán abiertas las inscripciones para las carreras de la facultad de Ciencias Económicas (FCECO) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Allí, los estudiantes deberán acercar la documentación necesaria. La vicedecana de la FCECO y responsable de la Secretaría Académica, María de Dios Milocco, brindó precisiones sobre las carreas.Al respecto, la vicedecana mencionó que “estamos felices porque en diciembre ya habíamos superado los inscriptos y hasta el momento hay 1200 estudiantes. Además, se firman convenios con localidades vecinas para que los estudiantes puedan cursar de manera hibrida.Al ser consultada, sobre la inscripción expresó que “los estudiantes deben presentarse presencialmente”. La primera instancia es online a través del SIU Guaraní. La inscripción se formaliza del 5 al 9 de febrero con la entrega de documentación.En copia legalizada. En caso de no contar con el mismo, traer constancia de la escuela que diga “Terminó sus estudios y tiene en trámite el certificado de… En caso de no tener aprobado completo el ciclo secundario, debe presentar constancia que indique “adeuda materias…” y enumerarlas. No se aceptan Certificados de Alumno Regular: Actualizada y con menos de 6 meses de antigüedad. De frente y con fondo blanco o claro. Podés hacerla con tu celular, no hace falta ir a un fotocarnet.Si la documentación a presentar está legalizada digitalmente además de imprimir para presentarla debe re enviar el correo a alumnado.fceco@uner.edu.ar Entre la oferta académica, la Casas de Altos estudios ofrece las carreras de Contador Público, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Gestión de las Organizaciones.En cuanto a las carreras de pre grado dio cuenta que posee la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública y Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos.