La Facultad de Trabajo Social aprobó la creación de la carrera Abogacía

El plan de estudios

El Consejo Directivo de laen esa casa de estudios de Paraná dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos.La iniciativa se desarrolló a partir del trabajo de una comisión interna creada en marzo de 2021. Este equipo diseñó un proyecto de plan de estudios, para lo cual trabajó con un comité de asesoras y asesores externos de renombre y con amplia trayectoria en la temática. La propuesta debe atravesar ahora diversas instancias preestablecidas de análisis y evaluación para su posterior implementación, informaron desde la facultad.La decana de Trabajo Social, Sandra Arito, remarcó la relevancia política e institucional de la aprobación de la propuesta y señaló que se trata de: "Es un sueño que hoy empieza a germinar. Un día muy importante para la Facultad y para la Universidad no solo en cuanto al crecimiento de la población estudiantil, sino también en lo vinculado con dar contención al interés por la disciplina en nuestro territorio provincial, que las entrerrianas y los entrerrianos puedan acceder acá, cerca, en su territorio, a una propuesta moderna y única, con una visión crítica y que no está focalizada en la controversia privada sino sino en el derecho público y las necesidades del Estado".En ese sentido, se destacó que: más aún, Entre Ríos era la única provincia del país que no contaba con una propuesta de formación universitaria nacional, pública y gratuita sobre Abogacía, por lo que hasta ahora cientos de jóvenes se desplazan a otros territorios provinciales o deben resignar su elección por falta de recursos.Durante la sesión, el asesor legal de la FTS, el abogado Federico Ornik, la abogada y docente de la Facultad Emilia Rolandelli Bértoli y el profesor de la FTS Leandro Mega presentaron la propuesta e hicieron énfasis en que la carrera se ajusta a los requerimientos mínimos establecidos por la Resolución N° 3401/2017 del Ministerio de Educación de la Nación, con motivo de la inclusión de la carrera Abogacía dentro de las reguladas por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior N° 24.521. Remarcaron queLa propuesta recientemente aprobada comprende, y se formula desde la, una perspectiva teórico-epistemológica a partir de la cual se considera que las normas jurídicas no son elementos axiológicamente neutros, sino que están imbuidas de los valores que el legislador estatal ha buscado defender en un lugar y tiempo determinados.La propuesta articula además la, y comprende el desarrollo de prácticas preprofesionales en territorio y con otras experiencias de práctica en modalidad de talleres. Será de cursado, pero se proyecta diseñar dispositivos de acompañamiento virtuales a través del Campus de la UNER para estudiantes que rindan materias en modalidad libre.La carrera, aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo de la FTS, será elevada al Consejo Superior de la UNER y, posteriormente, presentada para su evaluación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Aún no hay una fecha establecida para el comienzo del dictado.