La Sinfónica de Entre Ríos se presentará hoy en Libertador San Martín

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (OSER), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, realizará un nuevo concierto de manera presencial en la Universidad Adventista del Plata (UAP) de la ciudad de Libertador San Martín -Salón de los Pioneros, calle 25 de mayo 99-, bajo la dirección de su director artístico Luis Gorelik. Acompañará como solista el pianista Mauricio Guzmán y el coro Musicap –UAP- dirigido por Denny Luz. Se interpretarán obras de G. Verdi, Obertura de la Opera Nabucco; I. Strawinsky, Suite del ballet El Pájaro de Fuego (1919); y de L. V. Beethoven, Fantasía para Piano, Coro y Orquesta Op. 80.



Cabe destacar que el público puede acceder al programa del concierto escaneando con su teléfono celular el código QR con el cual realizará la descarga del mismo.



La entrada es libre, por orden de llegada. Se recomienda el uso de tapaboca-nariz-mentón, seguir las recomendaciones de higiene preventivas.



Sobre Mauricio Guzmán (pianista)

Mauricio Guzmán es egresado de la Escuela de Artes Musicales de la UNT donde se formó con Hilda Deniflée y Myrtha Raia. Fue becario de la Fundación Rotaria Internacional para perfeccionarse pianísticamente en los EE.UU. con los Mtro. Istvan Nádas y Charles Farmer. También ganó la beca del Fondo Nacional de las Artes continuando sus estudios con la renombrada pianista argentina Dora Castro en Bs. As.



En cuanto a su tarea docente, es Profesor en el Conservatorio Provincial de Música y en el Instituto Superior de Música de la UNT. Ganó por Concurso la Vice Dirección de la Escuela de Música de la UNT y actualmente se desempeña como Director Interino del Instituto Superior de Música de la UNT.



Como pianista, se presentó en múltiples conciertos en ciclo musicales en Tucumán, en diferentes provincias argentinas y en el exterior, alternando sus actuaciones entre recitales, integrando diversos grupos de Música de Cámara, y como solista con diferentes orquestas bajo la batuta de reconocidos Maestros.



Fue miembro fundador de varias agrupaciones como "Pianistas del Tucumán", "Espacio Musical" y la "Orquesta de Cámara del Tucumán".



Intervino como disertante en cursos organizados por la Secretaría de Posgrado de la UNT, Seminarios de Musicología Animada y como Profesor Invitado en los "Festivales de Invierno de Vale Véneto" (Río Grande do Sul, Brasil). Participó especialmente invitado también en el Encuentro de Personalidades de la Música que tuvo lugar en Israel y en el Simposio sobre Globalización y Preservación de la Identidad Cultural de Latinoamérica (Georgia, Estados Unidos). Disertó en el Simposio organizado por el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina (SOIJAR) en Chascomús en el 2020. Participó en la organización de las Jornadas Nacionales de "Música y Educación" llevadas a cabo por el Instituto Sup. de Música en el año 2021.



En el ámbito de la Gestión Cultural, Mauricio Guzmán se desempeñó como Secretario de Cultura de la Provincia de Tucumán y Presidente del Ente Cultural de Tucumán. En ese carácter, le cupo presidir el Consejo Regional y el Consejo Federal de Cultura.



Mauricio Guzmán ha sido distinguido por su contribución a la cultura con diversos premios como el "Iris Marga", el Premio Federal "Lola Mora", el premio "San Miguel Arcángel", el Premio "María Guerrero" de la Asociación de Amigos del Teatro Nacional Cervantes y otros reconocimientos de instituciones oficiales y privadas. Fue designado como Académico Correspondiente de la Academia Argentina de la Música y Miembro Invitado del Consejo Argentino de la Música (CAMU-UNESCO).



Acerca de Musicap –UAP – (Director Denny Luz)



El Musicap es un coro vocacional integrado por estudiantes de la Universidad Adventista del Plata, que a la par de sus actividades académicas dedican tiempo y esfuerzo para el canto. Fundado en 1922, ha actuado en las principales salas de nuestro país, como el Teatro Colón, Auditorio Belgrano, Teatro de las Provincias Argentinas, Teatro Astral, Teatro Odeón, Teatro El Círculo de Rosario y Teatro San Martín de Córdoba, entre otros. Realizó numerosas giras recorriendo todo el país y también por el exterior, presentando su repertorio de variados géneros y estilos: música sacra, clásica y canciones folclóricas y populares argentinas, latinoamericanas y spirituals.



Ha recibido numerosos premios y distinciones en concursos y festivales, y actuado junto a organismos sinfónicos como: Los Solistas de Buenos Aires, Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, Academia Bach de Buenos Aires y la Orquesta de Cámara del Instituto Superior de Música de Santa Fe.



Su director actual es el Mg. Denny Luz, Profesor Superior de Canto y Profesor Nacional de Música con especialidad en Piano. Cursó estudios de posgrado en la Universidad de Andrews, USA, donde obtuvo el título de "Master of Music" con especialidad en dirección coral. Alterna sus actividades artísticas con la docencia en el Departamento de Música de la Universidad.