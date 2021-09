Avanza el proyecto para crear la carrera de Guardaparques en Entre Ríos

Mediante una iniciativa presentada por la Escuela Secundaria Nº10 Juan Bautista Alberdi, de San José, avanza el proyecto para crear la carrera de guardaparques en la provincia.

“La escuela es rural y cuenta con una reserva natural llamada “Los Teros” y la inquietud nació porque los alumnos realizan un voluntariado y ahora que están por terminar el secundario no tienen una escuela de guardaparques a nivel provincial”, expresó el licenciado Jaime Borda, docente de computación de la escuela, a Elonce TV.



“Nos convocó hoy el CGE para hablar sobre la carrera, ahora estamos en la etapa de seleccionar las materias; la provincia entiende la necesidad de crearla ya que en Entre Ríos hay más de un millón de áreas protegidas y no hay figuras de agente de conservación”, explicó. Detalló que la institución educativa de guardaparques más cercana se encuentra en la localidad de Misiones y es por ello que iniciaron acciones para que se cree una carrera en Entre Ríos



“Queremos que esta carrera esté en Entre Ríos y creemos que puede ser dictada a distancia y realizar las practicas presenciales”, dijo Borda y señaló que se buscan que la carrera sea una tecnicatura cuya duración sería de tres años aproximadamente.



Al respecto, Enzo Culasso, vocal del CGE indicó que “es una demanda porque hay muchos jóvenes interesados en estudiar esta carrera y no tienen esa posibilidad en Entre Ríos, la idea es que se puedan formar en la provincia y que tengan trabajo en su territorio”.



“Sabemos que contamos con el p apoyo en toda la provincia y abemos que se tienen que materializar en el corto tiempo”, culminó