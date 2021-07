Entregaron incentivos económicos a seleccionados para diseñar la Marca Ciudad

Tras la convocatoria abierta (con más de 50 participantes), tendrán a su cargo el desarrollo final del concepto visual. Por otro lado, el Consejo Asesor, integrado por la Municipalidad junto a distintos sectores, trabaja en la síntesis de una visión compartida sobre Paraná y su futuro.



Los profesionales seleccionados: María Eugenia Bona, Ignacio Girard y Bruno Peresutti, presentarán el próximo 27 de julio las propuestas de las cuales saldrá el diseño definitivo.



El jurado, integrado por los prestigiosos diseñadores Norberto Chávez, Raúl Belluccia y Soledad Fontana, además de Candela Caudana (docente de Diseño de UNER) por parte del Consejo Asesor y la viceintendenta Andrea Zoff (por el Municipio), tendrá a su cargo la selección.



Se busca un concepto visual que sea versátil y se adapte a los distintos usos del quehacer local. Que tenga un estilo adecuado (que promocione un Estado y no un producto). Que sea reproducible en todos los soportes. Que sea legible, reconocible y que tenga pregnancia. Y que cumpla con los estándares de calidad profesional.



“Marca Ciudad es un proceso participativo con aportes de todos los sectores (empresarios, ambientales, académicos, de la producción, entre otros), además del propio Estado Municipal, desde el Legislativo y Ejecutivo", explicó el concejal Sergio Granetto.



"Lo más importante tiene que ver con la identidad de Paraná, con darle un formato que transcienda en el tiempo y que nos represente como ciudad, no solo términos al patrimonio de nuestro paisaje, sino de las expectativas de desarrollo”, agregó.



La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de UNER, Gabriela Bergomás, destacó: “Estamos orgullosos de que nos hayan convocado a participar del Consejo Asesor, que ha tenido un proceso participativo real, valioso y sumamente productivo que hay que poner en valor”.



Participaron el secretario de Coordinación Estratégica, José Claret; el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani; y la coordinadora del proyecto Marca Ciudad, Anabel Waigandt.



Testimonios



María Eugenia Bona, una de las seleccionadas, sostuvo que “significa mucho, como paranaense, tener una Marca Ciudad que esté avalada por un jurado prestigioso. Es un desafío grande y estamos trabajando para que Paraná tenga el mejor diseño posible".



Javier Girard destacó que en la convocatoria “hubo mucha participación y un muy buen jurado". En cuanto al diseño final, sostuvo que el objetivo es "aportar a su difusión para que represente a la ciudad de la mejor manera".



El desarrollo de la marca Ciudad



El trabajo impulsado por la Municipalidad, para una participación diversa y plural, se inició con la conformación de un Consejo Asesor y la realización de reuniones informativas, presenciales y virtuales, con todos los sectores (sociales, económicos, académicos, institucionales, etc).



Luego se concretó una etapa de diagnóstico mediante workshops colaborativos sobre los rasgos que identifican a Paraná. De este trabajo surgieron el paisaje, la naturaleza y el río como los atributos que más enorgullecen a los y las paranaenses y que destacan los visitantes.



En la etapa actual, el Consejo Asesor trabaja en sintetizar una visión compartida de Paraná y los ejes prioritarios para su desarrollo.



¿Por qué una marca Ciudad de Paraná?



Las ciudades que quieren definirse como globales deben incorporar el marketing y la comunicación a la gestión urbana.



El desarrollo de una identidad propia, de una Marca como síntesis conceptual y visual, se enfoca en detectar y comunicar los aspectos que dan reputación y generan una imagen positiva a un espacio geográfico. Es una herramienta que fortalece y posiciona la oferta local, tomando en cuenta los aspectos diferenciales de los ámbitos productivos, culturales, turísticos, académicos y sociales.



Se trata, a la vez, de establecer vínculos emocionales con un público y adaptarse a sus necesidades; despertar en los ciudadanos identificación con sus valores y su estilo de vida, hacerlos sentir parte de un grupo.



Una Marca Ciudad sirve para repensar una identidad, saber quiénes somos, reencontrarnos y poder contarle a los demás sobre nosotros.