Operativo de vacunación sin turno a mayores de 80 años: se colocaron 337 dosis

Se realizó una jornada extraordinaria para adultos mayores de 80 años residentes en Paraná, en el Complejo Escuela Hogar, para completar a este grupo de personas que requieren de la vacuna contra el Covid-19 y que, por alguna razón, ya sea de registro, por no recibir el turno o haberse decido ahora a vacunarse no fueron inmunizados.En el operativo participaron diversos agentes sanitarios, de UADER, centros de salud, y se realizaban diversas modalidades de aplicación.El director del hospital Pascual Palma, Esteban Sartore,dijo aque “se aplicaron 337 dosis a personas mayores de 80 años”.En este sentido, detalló que en el caso de que las personas presenten síntomas de gripe, “es importante que hayan previamente hablado con su médico de cabecera para que evalué esta situación”.“Hoy aplicamos la vacuna de sinopharm de origen chino, que recibimos casi en la misma cantidad de la vacuna Sputnik V. Ahora aguardamos noticias del Ministerio de Salud de Nación, para el envió nuevas dosis. Se trata de vacunas seguras, que tienen efectos secundarios muy leves, en el país no se registraron casos graves a causa de la vacuna”, sostuvo.