Vacunación: “El tiempo es fundamental para evaluar el éxito de esta estrategia”

La coordinadora de Planificación del COES, María Eva Famín, señaló a Elonce TV que “es muy positiva” la evaluación que realizan de la organización de la vacunación “por es una movida muy grande que requiere de gran velocidad y agilidad. El tiempo es un factor fundamental para evaluar el éxito de esta estrategia”, admitió.



En tal sentido, puso de relieve que “hemos hecho un trabajo denodado y estamos muy satisfechos de lo organizado con el equipo de salud y con otros sectores, como los voluntarios de las universidades que, con muchísimo compromiso, colaboran. Por lo que vemos todos los días, creemos que las personas se van satisfechas. No hemos tenido mayores inconvenientes”.



Con respecto a algunas situaciones que pudieran dar lugar a errores o dificultades, expresó que “he visto que hay gente que cuestiona que se han dado turnos a personas con edades que no están comprendidas en los grupos. Nosotros estamos muy atentos en los operativos. Los mismos tienen que ver con errores en la inscripción, lo que también ocurre con quienes dicen que nunca los convocaron”.



Sobre este tema, comentó que “el primer caso tenía que ver con una persona que, por ejemplo, nació en 1998 y cuando se inscribió puso 1928. A esto el sistema lo toma como válido, la inscripción es una declaración jurada, pero al detectar a esta persona lo explicamos y no se la vacuna”.



Finalmente, destacó que “a las personas que no han sido convocadas las estamos llamando, están los centros de salud atentos y también en los operativos. Además pueden llamar al 0800 para darles vía, porque las vacunas son para todas las personas que están comprendidas en los grupos”.