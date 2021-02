Trabajadores municipales respaldaron al Iosper en sus negociaciones con Femer

En el marco de las rondas de diálogo con sindicatos que lleva adelante el Directorio, se realizó un nuevo encuentro con representantes gremiales de Concordia, Villaguay, Federación y Paraná que llevaron la vos de dirigentes de Chajarí, Villa del Rosario, Gualeguaychú, Larroque, Colonia Ayuí, Villa Urquiza y Colonia Avellaneda (entre otros), en el Círculo de Retirados Policial de Paraná."Nadie puede decir que no tuvimos espíritu de negociación; yo me hice presente en la Femer para encontrar una solución para calmar el malestar de los afiliados", remarcó Cañete, quien lamentó que "Entre Ríos fue la única provincia en el país donde los médicos, en medio de la pandemia, dejaron sin prestaciones a la mayor Obra Social provincial".Asimismo, subrayó que desde la Obra Social se hace "todo el esfuerzo para que esto tenga un final feliz, porque pensamos en los afiliados", remarcó e indicó que "es inaudito que tengamos un corte cuando no hay deuda con los prestadores", por lo que la solución es que Femer firme, pero aclaró si no lo hace se tendrá que buscar un sistema distinto.Referentes de más de 20 secretarios generales de sindicatos municipales, expresaron "las inquietudes que hay ante el conflicto con la Femer y se apoyó la gestión del Directorio Obrero", indicó el secretario general de la Unión Obreros y Empleados Municipales de Concordia, Carlos Maximiliano Torres.En ese marco, contó que desde Iosper "se contó de todos los pasos que se vienen dando en este conflicto que estamos padeciendo los 320 mil afiliados, por lo que esperamos que con la última propuesta que se realizó los médicos entiendan y acepten", apuntó el dirigente gremial de Concordia.Además, dijo que saben que Iosper "necesita llegar a un acuerdo con la Femer", pero apuntó: "También somos conscientes que no se puede dar más recursos que los que se poseen y poner en riesgo a la Obra Social".Torres, destacó que los municipales apoyan la gestión de Iosper gestionada por los trabajadores: "Somos conscientes que la mejor forma de administración es con los representantes de los trabajadores, quienes defienden nuestros intereses en este momento tan delicado".