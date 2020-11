Convocan a una marcha para el 28 de noviembre "a favor de las dos vidas"

Será el sábado 28 de noviembre, desde las 17. Se concentrarán en el Monumento de Urquiza y de allí caminarán hasta casa de Gobierno, contó a Elonce TV, Alejandra Vergara. Apuntó que se respetará el protocolo sanitario, con distanciamiento y uso de tapabocas. En la llegada "se leerá una nota de pronunciamiento ante nuestros gobernantes para que representen y manifiesten lo que el pueblo ha pedido, que es la posición en contra del protocolo y proyecto de ley del aborto que se acaba de presentar".



Dijo que esta manifestación "excede a cualquier creencia religiosa".



A nivel país, "fue convocada por Unidad Pro Vida". En la provincia de Entre Ríos "ya está confirmado que Concordia y Federación se suman a la marcha, en el mismo momento que Paraná".



"Queremos que nuestros gobernantes, que van a tratar tanto en Senadores como en Diputados, este proyecto de ley, escuchen al pueblo que está en contra del aborto", manifestó.



Consultada respecto del proyecto de "Los Mil Días", consideró que "si bien estamos de acuerdo con esta iniciativa, sabemos que ha sido usada para solapar la crueldad del aborto, para decir, 'si sos deseado, te apoyamos, si no sos deseado, muerte'".



"Hoy en día hay muchísimos grupos que acompañan a la mamá. Acompañamos a las dos vidas. La solución no es aprobar lo que está mal, sino la solución es acompañar y solucionar el problema, no taparlo", opinó la integrante de la Red de Familias Entrerrianas. Elonce.com.