El Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos de festejos: cumple 60 años

Foto 1/2 Foto 2/2

Este miércoles 21 de octubre, el Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos (CACER) celebra un nuevo aniversario y si bien estamos ante una pandemia, no quisieron dejar pasar por alto este acontecimiento tan importante para la institución.



En diálogo con Elonce TV, María Amelia Andrich, presidenta de la entidad expresó que "estamos viviendo estos momentos que son raros pero tenemos que acomodarnos y quisimos hacer algo para dejar un recuerdo y a modo de homenaje, descubrimos una placa por los 60 años de vida"



"Nuestra comisión está desde hace dos años, pero han sido muchas las personas que han pasado y han aportado para que esto siga en pie y han dejado huellas", remarcó.



Por su parte, Rosita Cabuche que lleva años en CACER dijo que "es una emoción muy grande, porque muchos de mis compañeros hoy no están pero los tengo en mi corazón".



Mientras que Eduardo Secades expresó: "Estamos en un aniversario distinto, diferente, atípico a lo que suelen ser los festejos de CACER pero no por ello mucho menos felices. En lo personal me encuentra renovado, repensando muchas cosas y proyectando nuevos caminos por dónde poder transitar". Elonce.com