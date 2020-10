Deportistas del Paraná Rowing Club disfrutan de la vuelta a los entrenamientos

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

A tres semanas de la reactivación de los deportes grupales en el Paraná Rowing Club (PRC), los deportistas y entrenadores de las diferentes disciplinas coincidieron en la satisfacción de volver a los entrenamientos presenciales y del reencuentro con sus compañeros, luego de más de seis meses sin actividad en las instalaciones del club.



El regreso se dio en el marco de la habilitación emitida por el decreto 1509, firmado por el gobernador Gustavo Bordet, en el que se autorizaron los entrenamientos de las disciplinas y actividades deportivas de conjunto de hasta 10 personas, para acondicionamiento físico y entrenamiento técnico, sin contacto físico.



En este sentido, las Subcomisiones trabajaron de manera conjunta con la Comisión Directiva para la aplicación de los diferentes protocolos, para prevenir y evitar contagios de Covid-19.



Sensaciones

Maxi Bravo, entrenador de hockey sobre césped, se refirió a los entrenamientos en el sintético de agua de La Tortuguita: "Estamos contentos y esperábamos con ansias esta vuelta, porque el deporte es muy importante para nuestros jugadores y jugadoras". En referencia al protocolo destacó que "el hockey se juega con una bocha que no se toca con la mano, el palo es de uso personal y eso hace que sea más fácil. Además a la cancha la dividimos en dos de ´hockey Seven´ y tenemos 250 metros por jugador, en donde prevalecemos la distancia entre cada uno en todo tipo de ejercicio".



"Fue raro tanto tiempo sin venir y nos resultó difícil, pero lo hacemos con alegría. Buscamos respetar las distancias y todo el protocolo para poder seguir entrenando", coincidieron las jugadoras de Primer División, Isabella Betti y Mora De Azcuenaga.



El rugby fue otro de los deportes que retornó a La Tortuguita, con entrenamientos físicos en la cancha 2 y en el gimnasio. Francisco Cavenaghi, jugador del Plantel Superior, sostuvo: "Nada se compara con poder estar en el club. Entrenar con grupos reducidos es difícil, pero siempre es bueno estar acá", y agregó que "nos sorprendieron con los protocolos, los profes armaron todo impecable y se respeta cada detalle".



Juan Manuel Garzón, preparador físico de rugby, comentó que "el regreso fue emocionante. Adaptamos todas las resoluciones municipales y provinciales y trabajamos con el club para diagramar los protocolos". Al mismo tiempo indicó: "Se armó un sistema de turnos para que los jugadores de Plantel Superior y Juveniles se anoten en diferentes horarios".



En la Sede Social, el hockey sobre patines también regresó a la pista. El entrenador Francisco Barbone dijo que "nos vamos organizando a medida que podemos. Hacemos ejercicios con bocha y palo de técnica individual, nada de ejercicios grupales ni de contacto".



Sobre cómo percibió a los jugadores en la vuelta, Barbone señaló que "para ellos fue una enorme liberación y alegría. Ya estaban con muchas ganas de patinar y ´tirar` al arco. También como entrenadores le pedimos a los chicos calma porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar así, pero la expectativa es que pronto se puedan jugar partidos".



De esta manera, ya están activos en el club, en sus ramas masculinas y femeninas, los deportes individuales, como remo, canotaje, vela, tenis, natación y pelota a mano. Y las disciplinas grupales: hockey sobre césped; hockey sobre patines; rugby; vóley; y básquet.



Habilitación del muelle para pescar

El pasado fin de semana, el muelle del sector oeste de la playa del PRC se habilitó para que los socios puedan practicar la pesca deportiva.



Para ello, se diagramó un reglamento especial que específica la necesidad de contar con turno previo; se permite un adulto por sector y 2 menores de edad, que sean familiares; no se puede hacer uso de las mesas y bancos del sector de parrillas; concurrir con su propio sillón y kit de higiene personal; uso del baño, sector playa, una persona por vez; y se permite ocupar solamente y exclusivamente el sector previamente reservado, para pescar.



Presentación del protocolo para la playa

Desde la Comisión Directiva esperamos que pronto exista la posibilidad de recibir a más socios y que puedan disfrutar del club en plenitud. Es por eso que diagramamos un protocolo para que se permita el uso social de la playa por parte de los socios. Este protocolo será presentado ante las autoridades municipales.



"Hasta tanto, nos cuidamos entre todos", remarcaron desde la entidad deportiva.