Colón lanzó el Observatorio de Violencia de Género

La ciudad de Colón puso en marcha el primer Observatorio de Género de la provincia de Entre Ríos, creado por ordenanza. Del encuentro realizado este viernes en la Casa del Bicentenario participaron concejales, funcionarios y representantes de instituciones, ONG's y colectivas enfocadas en la temática.



Se trabajó sobre el reglamento que regirá a quienes lo conforman, a la vez que fue elegida Selva Turin como coordinadora y Marina Mattioli como secretaria. Primer encuentro En diálogo con El Entre Ríos, la concejal Selva Turin (bloque 17 de Octubre) comentó: "Se pudo dar voz y voto a cada uno de los participantes. La idea era abrir el juego para dejar abierta la inscripción hasta el próximo encuentro y así ampliar las voces".



Su par del bloque "Todos por Colón", Belén Padilla, agregó: "Pusimos fecha para reunirnos el 21 de septiembre, para hacer la puesta en común de los puntos que a cada uno le parece deben estar en el reglamento del observatorio. Por mail, cada una de las ONG's o instituciones nos enviará un tema para la orden del día de la próxima reunión".



"En el reglamento habíamos puesto que se trabajaría de febrero a noviembre, pero en la reunión de hoy se estableció que se extenderá a todo el año, porque la violencia no se toma vacaciones y debemos estar alertas y presentes", indicó Turin.



"Invitamos a los clubes de la ciudad porque hay muchas nenas que concurren. La idea es debatir proyectos que nosotras podamos llevar al Concejo Deliberante", agregó Padilla.

Mirada colectiva

Marina Mattioli representa al Observatorio de Violencia Obstétrica de Entre Ríos y ha sido designada secretaria.



"Hicimos una encuesta el año pasado y estamos trabajando en otra durante la pandemia. Es alarmante como no se puede acompañar a las mujeres en el proceso de parto porque no lo permiten y hay más cesáreas, que es lo que está pasando en toda la provincia", expresa.



"Nosotras trabajamos en Mujeres por un Parto Respetado Colón y a partir de todo esto, con activistas de otras localidades, conformamos el observatorio provincial", acota.



Por su parte Ivana López pertenece a Colectiva de la Plaza, una de las agrupaciones feministas que conforman la Asamblea Mujeres en Lucha.



"Es interesante comenzar a pensar en red, mirar y debatir en torno a una temática que es vigente, nos atraviesa como ciudad y no estamos ajenos. Todas las instituciones, ONG's y colectivas debemos pensar juntas cómo erradicar esta problemática", reflexiona. Más violencia La coordinadora del área de la Mujer de la Municipalidad de Colón, Karen Kuliat, dijo que durante el encuentro "hubo mucha participación de las ONG's que ya vienen trabajando con la temática. Acordamos que se vuelva a abrir la inscripción porque nos parece fundamental la participación de todos".



Sobre la violencia de género en los últimos tiempos, la responsable del área de la Mujer señala que "durante el aislamiento, y lo largo que ha sido, se incrementó el número de casos. En estos momentos tenemos el cupo lleno en el hogar de protección".



"Las mujeres se animan a denunciar, o al menos se animan a contarlo. Están pudiendo visualizar que la violencia no es solo un golpe, sino que engloba a mucho más, y ante eso se acercan a una amiga o vecina. Hemos tenido muchas presentaciones espontáneas de mujeres manifestando que ya no soportaban continuar de esta forma", agrega la funcionaria. Cómo sumarse En su primer encuentro, los presentes resolvieron la reapertura de la inscripción al Observatorio de Violencia de Género.



Son requisitos, "estar representando a una institución que trabaje la temática y presentar sus datos personales y trayectoria de trabajo".



Hay tiempo de sumarse "hasta tres días hábiles previos al 21 de septiembre. A través de las redes sociales del Concejo Deliberante difundirán el mail al cual deben dirigirse por nota", dan a conocer las concejales Padilla y Turin.