La Provincia gestiona aportes de emergencia para clubes de barrio

El secretario de Deportes de la provincia, José Gómez, se refirió la realidad de clubes y emprendimientos deportivos debido a la paralización de actividades deportivas por la pandemia del COVID-19. Informó en ese sentido las gestiones que se realizan desde la Provincia para morigerar la situación.



El funcionario aseguró que "lo más importante es ver cómo combatimos esta pandemia en conjunto, tratando de que no se fundan las empresas, de que no cierre ningún club, y con mucha solidaridad".



"Veo que a veces se priorizan cuestiones individuales, como un atleta que dice que puede entrenar solo sin tomar contacto con nadie, pero lo importante es el gesto solidario con el resto de la sociedad, que está haciendo un gran esfuerzo. Es un esfuerzo conjunto y es importante priorizar lo que es urgente y necesario", destacó Gómez.



Y continuó: "El objetivo es que circule la menor cantidad de gente en la calle, entonces si alguien tiene que salir a trabajar, eso es prioritario. No es momento de individualidades". Aportes de emergencia Por otra parte, Gómez comentó que se está gestionando la incorporación de clubes entrerrianos al programa nacional, "de emergencia" para clubes de barrio. Esta herramienta permitiría a estas instituciones contar con aportes de hasta 60 mil pesos para morigerar los impactos de la pandemia en sus niveles de ingreso.



"Estamos asesorando a todos los clubes de barrio para incorporarlos en ese programa, para ver luego, a los que no puedan acceder a esta ayuda, cómo los apoyamos con herramientas del Estado provincial. Intentamos de esta forma, llegar a todo el universo de instituciones deportivas de la provincia", sostuvo.



Recordó en ese marco que el presupuesto de la Secretaría de Deportes provincial se vio afectado, ya que está vinculado a los ingresos por juegos de azar, actividad que se vio paralizada en esta cuarentena. "Lo que tenemos para portar es mucha gestión, trabajando con nación para intentar que muchas de las propuestas vinculadas a los clubes lleguen a nuestra provincia. También es necesario un trabajo de articulación constante con los municipios, a fin de llegar efectivamente a los sectores que más lo están necesitando", indicó el secretario provincial de Deportes. Realidad de los clubes y gestiones El funcionario describió la difícil situación que atraviesan los clubes entrerrianos, no solo porque debieron cerrar debido al contexto de pandemia por el COVID-19, sino también porque no les está permitido realizar ninguna actividad, lo que está expresamente indicado en el DNU nacional 459. Explicó que desde el área que conduce, y junto a las áreas de deporte de los municipios están atentos a lo que sucede día a día con estas instituciones.



Aseguró que si bien se habilitó ahora la posibilidad de que concurra el personal de maestranza, "habrá que esperar un buen tiempo para el regreso a la actividad. Ahora lo que tenemos que hacer es estar cerca de las instituciones para ir solucionando las principales urgencias que van surgiendo en este período, que sabemos cuándo comenzó pero no sabemos cuándo va a terminar".



En ese sentido recordó que mediante gestiones de la cartera a su cargo se logró que no se les cortaran los servicios. "Entre Ríos fue la primera provincia en incluir a los clubes en este beneficio. Era importante darle esta tranquilidad a las casi 400 instituciones que tenemos registradas en la provincia", sostuvo.



También se gestionó, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Deportes de Nación y legisladores nacionales, una ayuda para que los clubes pudieran hacer frente al pago de salarios de sus trabajadores, siendo equiparados con el mismo beneficio que recibieron las Pymes. "El 95% de los clubes que tiene trabajadores registrados están recibiendo estos beneficios y eso nos pone muy contentos. En lo referido a los trabajadores ocasionales o que no estaban registrados, colaboramos para que se incluyeran en el IFE y que de esta forma también recibieron ayuda", señaló Gómez.



Manifestó que además, se están buscando alternativas para ayudar con los gastos de mantenimiento de las instituciones y así evitar que sufran deterioros o puedan realizar tareas de higiene que se están requiriendo por el tema del dengue. Emprendimientos particulares El secretario manifestó que también existen emprendimientos económicos vinculados al deporte, como gimnasios, canchas de futbol 5 o paddle, que requieren otro tipo de atención. Expresó que si bien en otras provincias, con las que están en contacto permanente, "se habilitaron algunos deportes individuales, como en Corrientes, Jujuy y Catamarca, no es la idea en Entre Ríos. Esto se evalúa constantemente con el Comité de Emergencia Sanitaria".



"Actualmente lo que existe son las salidas recreativas de hasta 500 metros de los domicilios. En cuanto el Comité nos habilite comenzaremos a pensar en protocolos para el regreso a las actividades. Pero actualmente no tenemos ninguna actividad permitida. Además, se está evaluando cómo se desarrollan las actividades recreativas y sus efectos en el contexto de la pandemia", concluyó el funcionario.