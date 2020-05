La respuesta del presidente de la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia

"De manera clara y contundente se expresó el presidente de la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia, Dr. Carlos Arizabalo, al reclamar la deuda que mantiene la obra social de la provincia de 19 millones de pesos. Esta situación se da cuando el convenio entre las instituciones está a punto de vencer y el ánimo de los representantes de la salud privada concordiense no está de la mejor forma", señalaron en un comunicado enviado a este medio."No estamos reclamando nada extraordinario", señaló Arizabalo, y explicó que "de la obra social provincial reciben el pago del 50% en los primeros días del mes y luego el 50% queda pendiente y de esa forma van acumulándose a través de los meses constituyéndose una sumatoria de saldos mensuales acumulativos que a la fecha acumula la suma mencionada", sostuvieron en el escrito.Por otra parte, el Dr Arizabalo señaló que "el IOSPER destina el 87% de sus recursos a prestaciones asistenciales y llama mucho la atención que solo el 10.38 % sea destinado a las clínicas y sanatorios para dar respuesta a la demanda asistencial de internación de segundo nivel para 300.000 afiliados"Al referirse a la situación que atraviesa la obra social más importante de la provincia, el presidente de la cámara sanatorial concordiense dijo que "es cierto que IOSPER ha sido perjudicado con la quita del dos por ciento de los aportes patronales por ley de emergencia 8706/95 que representa unos 55 millones de pesos mensuales, agravado por la realidad de no estar recibiendo regularmente los aportes patronales de algunas municipalidades y reparticiones estatales.Para la entidad que nuclea a la salud privada de Concordia la situación actual, está atravesada por una profunda crisis económica y financiera que califican de sin antecedentes y abundó que "no podemos funcionar si no tenemos una cadena de pagos que nos permita viabilizar día a día la provisión de insumos y pago de sueldos por lo que indefectiblemente tenemos que contar en tiempo y forma con el cobro de nuestras acreencias con un cronograma de pagos acordado", remarcaron.En el mes de junio vence el contrato entre la obra social provincial y la cámara sanatorial de Concordia que para renovarse la entidad reclama el pago de los meses atrasados. La importancia de dicho contrato se da en el marco que representa cerca del 65 por ciento de las prestaciones que se realizan en el ámbito de la salud privada de Concordia.