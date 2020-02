Organizaciones de Diversidad Sexual celebrarán el Día de les Enamorades

Se llevarán a cabo picnics en conmemoración al Día de les Enamorades. La actividad federal tiene el nombre de "Violencia no es amor, amor es igualdad" tiene entre sus principales objetivos problematizar las dinámicas violentas del "amor romántico" y visibilizar los vínculos sexoafectivos disidentes a la héterocisnorma.



Asimismo, la jornada será escenario de los reclamos que sostienen las organizaciones que integran la Liga LGBTIQ+, como la aplicación efectiva de la ESI en todas las instituciones educativas y la aprobación de una Ley nacional de inclusión laboral formal para personas trans, travestis y no binaries. Vale recordar que el proyecto de Ley Lohana Berkins fue presentado por la Liga LGBTIQ+ y la diputada Gabriela Estévez en 2018 con la firma de 55 legisladorxs nacionales.



En la ciudad de Victoria la cita tendrá lugar el próximo 14 de febrero desde las 19.30hs. en la Plaza San Martín, donde habrá una mateada con pegatinas colectivas.



La actividad en Victoria es organizada por la Agrupación Diversidad Victoria, parte de la Liga LGBTIQ+.



"La ESI es muy importante porque nos brinda herramientas para identificar las violencias naturalizadas en las relaciones sexoafectivas y que muchas veces se disfrazan de romanticismo, por ejemplo los celos o el aislamiento de las redes de contención como les amigues o la familia. Éstas prácticas tóxicas sientan muchas veces las bases de otras formas de violencia como la física, que también atraviesa a los vínculos sexoafectivos disidentes", comentó Martín Apaz, presidente de la Liga LGBTIQ+.



"Cuando decimos que el amor no es violencia, sino que es igualdad, nos referimos no sólo a la posibilidad de construir vínculos sexoafectivos libres de violencia, sino también a la necesidad de vivir todes en una comunidad con acceso igualitario a los derechos elementales como el trabajo formal. No podemos escindir una cosa de la otra. Amor e igualdad son dos caras de la misma moneda. Por eso también estamos pidiendo por la aprobación de la Ley Lohana Berkins de inclusión laboral trans y travesti", agregó Karen Bruselario.