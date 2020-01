Hogar San Francisco de Asís: Iosper habló del pago de los reintegros a afiliados

El Hogar San Francisco de Asís, ubicado en calle Elena de Roffo al 100, de Paraná, debió dejar de prestar sus servicios ante la imposibilidad financiera de poder sostenerlo.Los responsables de la Cooperadora del Hogar San Francisco de Asís, que atiende a discapacitados profundos, denunciaron que la situación se agudizó ante la falta de cancelación de deudas por $14 millones por parte de tres principales prestadoras, el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y el Plan Federal Incluir Salud.Por tal motivo, padres, maestros domiciliarios, prestadores particulares y acompañantes terapéuticos, se movilizaron esta mañana a la sede central de Iosper, en el centro de la capital entrerriana para reclamar por el pago de lo adeudado por la obra social a los afiliados y que de esa forma, se normalicen las prestaciones.Ante la manifestación, uno de los integrantes del directorio de la obra social provincial, dio su versión de lo esgrimido por padres e integrantes de la institución.Al respecto, Ricardo Bertonchini, dialogó con Elonce TV y manifestó: "para nosotros, la situación es clara:, tenemos que pagar las prestaciones, como si fueran prestadores del IOSPER", dijo el integrante del directorio y agregó que "a esos dos afiliados, se ha efectuado el pago en el mes de noviembre y yo diría que no tiene atraso", sostuvo.Por otra parte, puntualizó que con la modalidad de "Reintegro", los afiliados que "reciben prestaciones en la institución, más allá de que no tenemos convenio, reciben por reintegro, los importes que pagan", afirmó Bertonchini a, así se dan las circunstancias", explicó el integrante del directorio del IOSPER."Lo mismo nos ocurre, en general con todos los prestadores., que representa a los pasivos en el directorio."Tratamos que en el marco del diálogo y el consenso, ir arreglando estas cosas para que no haya dificultades y mucho menos, corte de servicio a los 300 mil afiliados que tiene la obra social provincial", concluyó.