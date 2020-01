Centro San Francisco de Asis: familias reclaman los pagos y piden un convenio

El reclamo de los padres

El centro de Día San Francisco de Asis, hace días que está de paro debido a la falta de pago a los empleados. Hoy, estuvieron reclamando en la puerta del IOSPER por el incumplimiento de los pagos y pidieron realizar un convenio.María Fernanda Berta García, presidenta de la Asociación cooperadora de San Francisco de Asís, dialogó con Elonce TV y dijo que, "el establecimiento sostiene a tres instituciones, la Escuela Privada de Educación Integral Nº 9 San Francisco de Asis, el Centro de Día San Francisco de Asis y el Pequeño Hogar San Francisco de Asis. En este momento la escuela está de receso, pero los otros dos centros no están funcionado debido al paro que están realizando los empleados, por no percibir sus haberes de manera correcta, ya que hay un atraso en las obra sociales.""Específicamente lo que le pedimos encarecidamente a IOSPER, es un convenio para que paguen directamente las prestaciones a la Asociación cooperadora y no al afiliado como se está haciendo en este momento", manifestó Berta García y enseguida aclaró que, "a raíz de lo que estamos haciendo, de los comunicados que difundimos, la obra social, está empezando a pagar, todavía no se puso al día. Pero lo que nosotros queremos es un convenio"Mariana, una mamá que manda su hijo al centro, dijo que "estamos pidiendo a la obra social de la provincia si pueden pagar. Yo tengo un niño con autismo y necesita continuar con el tratamiento. Lo realiza en consultorios particulares, con psicólogos, psicopedagogas, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales. Mi reclamo es que están atrasados en los pagos, y a mí me deben tres meses de reintegros", remarcó la preocupada madre."Hoy en día, mi hijo está de vacaciones, pero en febrero peligra la continuidad del tratamiento por la demora en los pagos a los profesionales. Ellos, me reclaman a mi como afiliada de la obra social, que yo les pague la prestación", comentó y agregó: "mi hijo va a la escuela Melvin Jones, hoy necesita un acompañante terapéutico. Por eso, le pido a los directivos de la obra social que pague, que me dé una respuesta."Ángela Villanueva, mama de un nene que asiste al centro de Día San Francisco de Asis, contó su situación, "en este momento mi hijo no está concurriendo, debido los tres meses de atraso que tienen los empleados en sus pagos".Seguidamente explicó que, "el tema del pago es así: la cooperadora le entrega a los papás los recibos, nosotros venimos a IOSPER y dejamos las facturas, así después nos depositan en nuestras cuentas la plata, y le hacemos el pase a la asociación. Pero las obras sociales tienen 3 meses de atraso. "Pedro Cáceres, expresó que, "yo les pido que cumplan con los pagos. Mi hija hoy en día no está yendo al centro de día y nos causa un problema. Solo pedimos que cumplan con los derechos del niño. No es solidaridad, son leyes que se tiene que respetar."Jorgelina Martínez Urbano, contó que "en mi caso, mi hija asiste a la escuela, pero nuestra obra social si gestiona directamente el pago a la asociación. Nosotros estamos apoyando a los otros papas, porque es un sistema que no está funcionando, ya que sobrecarga a las familias con unos trámites que no deberían realizar. Tenemos leyes que nos amparan y que explican que así no funcionan las obras sociales".Otro de los padres que no sufre la problemática, se sumó para apoyar el reclamo. "En este caso vengo para apoyar a los papas, porque mi hijo hace 40 años que va al hogar y tiene PAMI", concluyó Juan Manuel Zapata.