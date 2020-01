Trabajadores del Centro de Día San Francisco de Asis piden "cobrar diciembre"

Los 115 trabajadores del Centro de Día San Francisco de Asis, viene desde hace tiempo haciendo reclamos para poder percibir sus haberes de manera correcta.dialogó con Cristian Cámara y Luciana Bonfil Charvey dos de los representantes de esta entidad que hoy en día suspendieron las actividades hasta que tengan una respuesta favorable.Cristian Cámara ante esta situación dijo que, "hace varios meses que venimos con estos reclamos. La problemática viene hace dos años, pero se agravó los últimos seis meses. Nosotros cobramos desde junio el sueldo en dos cuotas, la primera mitad para el cinco, y la segunda mitad para el 10. Pero este mes no nos han pagado una parte del aguinaldo y todavía no hemos cobrado diciembre y tampoco sabemos cuándo vamos a cobrar, porque supuestamente no hay plata"."Llegamos a la instancia de tener que suspender las actividades, porque no encontramos otra medida, a pesar de todo lo que intentamos. Hemos realizado charlas con senadores, diputados, se ha ido a hablar a casa de gobierno, se han presentado notas, pero no tuvimos ninguna respuesta concreta, por lo tanto no tenemos solución al problema", expresó Cámara.Por su parte, Luciana Bonfil Charvey, contó que, "es una retención de servicio que no tiene una medida definitiva o una fecha final, hasta que no tengamos alguna respuesta favorable de parte de autoridades provinciales como nacionales. Incluir Salud Buenos Aires, es la obra social que le da prestación a más del 50% de los asistentes de estas instituciones, y desde agosto que no libera pagos, no hay autoridades en la institución porque después del cambio de gobierno en esa obra social no ha asumidos nadie, entonces no hay quien nos reciba. Se han enviado cartas al gobernador con una serie de pedidos, que hasta el momento no han teniendo ninguna respuesta."Lo que se pide concretamente hoy es: "cobrar los sueldos de diciembre, los cuales fueron trabajados, más el aguinaldo, y un subsidio por parte del gobierno, así como se ha dado a muchas otras instituciones por lo menos de manera provisoria. Después generar el engranaje de las obras sociales, para que empiecen a pagar a término y que esto no se corte, porque si no de esa manera se pierde la prestación de las personas que asista", dijo Bonfil Charvey.Con respecto a la cooperadora de la institución, los trabajadores contaron que, "viene trabajando para poder lograr que las obras sociales activen y han tenido estas mismas negativas, no han sido recibidos o han tenido promesas incumplidas" , y agregaron: "se agotaron los recursos de tolerancia, y también los insumos que se necesita, la mayoría de los trabajadores están a disposición de las personas que asisten para que tengan todos los cuidados necesarios y más, porque muchas veces traemos de nuestro propio domicilio para poder trabajar, porque no hay recursos"Por ultimo contaron que: "actualmente, por el recesos de la escuela, tenemos 70 alumnos, que hoy se quedaron sin actividades, pero durante todo el año trabajamos con 120 personas que asisten a la institución."