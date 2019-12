Se reunió la mesa de diálogo "por el Trabajo y la Vida Digna" en Paraná

Representantes de la mesa de diálogo "por el Trabajo y la Vida Digna", que integran organizaciones sindicales, del sector privado, de la economía social y popular e instituciones intermedias, se reunieron con el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, y el delegado episcopal para la Pastoral Social de la arquidiócesis de la capital entrerriana, José María Velázquez.



Según se informó, el encuentro fue "inspirado en la necesidad de terminar con el hambre de los entrerrianos y en la íntima convicción de que nuestra intervención hará de esta, la última oportunidad para la presencia de una crisis, garantizando que nuestras palabras constituyan los actos que traduzcan nuestras intenciones y sean el reaseguro de su eficacia".



Fue en ese sentido, que desde la mesa acordaron, entre otros puntos, bregar por "construir políticas sociales, cambiar la matriz productiva actual por otra, mover la rueda del mercado interno a partir de la generación de empleo".



A continuación, los puntos centrales que recomendó la mesa de diálogo "por el Trabajo y la Vida Digna":



Desde las organizaciones populares consideramos la imperiosa necesidad de construir políticas sociales que permita incidir en la concreción de medidas ejecutivas y legislativas para resolver la grave situación social de todos los sectores.



Debemos sin dudas cambiar la matriz productiva actual por otra, con responsabilidad en la complejidad que hoy vive el pueblo argentino, teniendo en cuenta que los ejes centrales deben ser el trabajo, la producción y el cuidado de la casa común.



También consideramos que el Estado debe jugar un rol preponderante en comenzar a mover la rueda del mercado interno a partir de la generación de empleo para miles de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. En ese sentido este trabajo puede desarrollarse a partir de políticas públicas que urbanicen las barridas más pobres brindando techo y servicios a todas y todos los entrerrianos.



Hay miles de actores de la economía social y popular que necesitan de acompañamiento del Estado para que partir de su trabajo pueda llevar el pan a sus mesas, tal es el caso de la agricultura familiar que sufre el abandono sistemático generando miles de pobres en el campo. Pobres que por otro lado tienen la capacidad y la intención de generar alimento para miles de hermanos y hermanas. Abordar el compromiso de atacar el hambre implica sin dudas proponer seria, sistemáticamente y aprovechando la larga experiencia recorrida años anteriores a esta crisis, una agricultura familiar en la provincia que sirva como uno de los puntales de la lucha contra el hambre.



Las madres de toda nuestra sociedad sufren las consecuencias de esta crisis, absorbiendo la violencia que generalmente es sobre ellas por un lado, y acompañando a sus hijos tratando de rescatarlos de las drogas y el consumo problemático por el otro. Tras largos años de trabajo de las organizaciones sociales la experiencia nos demuestra que la formación de preventoras en violencia de género y derecho de las mujeres, como así también preventores en adicciones son muy necesarios y a partir de las cuales también se puede generar empleo genuino.



Desde el Foro de la Discapacidad, consideramos importante la participación en estas mesas de diálogo, para así poner nuestro trabajo y conocimiento en discapacidad al servicio de todos sus miembros. Creemos que es necesario llevar esta temática a todos los actores sociales para así generar espacios de participación. Es nuestro interés seguir este camino e ir incorporando otras instituciones.



Desde la CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma, Consideramos que la defensa del Trabajo es la defensa de la humanidad misma, que a través de su actividad transforma el mundo y le pone su sello: la Cultura. Porque el hombre y la mujer no trabajan solamente por una retribución económica, sino también para transformar la realidad y construir el bien común como un servicio a la comunidad. De ahí su valor trascendente. La retribución que brinda el trabajo es ante todo la Dignidad, que se realiza en la justa distribución de los bienes materiales y espirituales, es por ello que celebramos este espacio de encuentro y reflexión reivindicando el trabajo digno como el gran ordenador social, y manifestando la necesidad de garantizar derechos para trabajadores y trabajadoras con un Estado que construya políticas públicas para las grandes mayorías.



Los representantes de los sectores productivos y económicos que participamos de la "Mesa de Diálogo por el Trabajo y la Vida Digna" ante el contexto económico, político y social que transitamos, creemos necesario concretar una amplia convocatoria para que en forma participativa podamos consensuar los lineamientos principales para un proyecto de desarrollo provincial.



Con acuerdos básicos debemos generar propuestas que contribuyan a una mayor previsibilidad económica y social, a fin de contar con políticas que prioricen el largo plazo, brinden certezas y estabilidad.



En este marco, consideramos que no hay solución de los problemas sociales sin el desarrollo de las actividades económicas y productivas y por lo tanto, no hay trabajadores sin empresas.



Debemos generar las condiciones que reactiven la economía a partir de la baja de tasas de interés, de la reducción de impuestos distorsivos y tasas municipales, de la promoción de un financiamiento accesible, de créditos promocionales, de la incorporación de tecnología, de producir con agregado de valor, de elevar los estándares de calidad de los productos, de mejorar la infraestructura vial, puertos y aeropuertos, de eficientizar el servicio energético y promover las energías alternativas, de educar para producir, de capacitar en oficios y liderazgos, de generar seguridad jurídica y de desburocratizar el Estado.



En la medida que los sectores económicos y productivos podamos crecer, se creará un círculo virtuoso en el que se podrá aumentar la producción, incorporar nuevos trabajadores y generar salarios dignos. De esta manera, se generará mayor consumo, mayor recaudación del Estado, nuevas inversiones, nuevas empresas, más exportaciones, lo que redundará en un desarrollo sostenido y bienestar social.



Nuestro objetivo es lograr un dialogo franco y constructivo de todos los actores que permitían consensuar estas políticas. Debemos generar un marco ético, de confianza es decir que todas nuestras propuestas sean una construcción de capital social. Sin involucramiento y compromiso no puede haber desarrollo.



Sin perjuicio de las sutiles diferencias que puedan desprenderse de las intervenciones que se transcriben, de todas ellas surge que, es imprescindible terminar con el hambre en la Argentina, teniendo al trabajo digno, la educación basada en el interés nacional y a la salud como estilo y consecuencia de las condiciones de vida, como ejes vertebradores del modelo de desarrollo permanente y sustentable a construir por todos los participantes.



Para la realización de las proposiciones que hemos formulado, sellamos nuestra cordial convocatoria para permanecer reunidos en la mesa que nos une y ofrecemos nuestra mano tendida a quienes a partir de ahora pretendan sumarse en la construcción de los puentes que hagan de la felicidad del conjunto una meta alcanzable.



Paz y Amistad Social se construye entre todos los sectores de la Sociedad Civil, teniendo en cuenta no sólo la capacidad de cada uno sino también la buena voluntad para escucharnos y dialogar en profundidad cada tema.



El encuentro contó con la presencia de dirigente de CGT, ATE, CTA de los Trabajadores y Autónoma, CCC, CTEP, Foro de la Discapacidad, Consejo Empresario Entrerriano, Federación Agraria de Entre Ríos, FEDECOO, Cámara de la Construcción, Cámara del Turismo y Hotelería, Cuidadores de la Casa Común, Asociación de Clínicas Entre Ríos, Unión Industrial de Entre Ríos, Confederación General Económica, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Autónoma de Entre Ríos y Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná.