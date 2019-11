La escuela Bavio y el Colegio de Abogados juntan donaciones para Once por Todos

El 8 de Diciembre se realiza una nueva edición de Once por Todos, y más escuelas y entidades se suman a la jornada solidaria que este año cumple 15 años.Belkys Lopez, vicedirectora del turno mañana de la Escuela Bavio, destacó que Once por Todos, "es una oportunidad más para que los niños tomen conciencia del valor de lo que significa ser solidario, no solamente desde lo material sino también desde los gestos, las actitudes, el ponerse en lugar del otro, lo cual lo venimos trabajando en las aulas".

Tras ello, remarcó que "si bien desde lo material es importante, a veces una palabra de aliento, una actitud, un gesto también hace bien".Latambién dijo presente y recibirá donaciones."Con mucho gusto y como lo hemos hecho en otras oportunidades, vamos a participar de la colecta de Once por Todos, prestando nuestra sede y estructura para que los colegas traigan sus donaciones de pañales, leche, alimentos no perecederos, ropa, calzado", dijo Analía Coria.Por su parte, Andrés Gallizzi recordó que "hace más de 10 años venimos participando, entre otras campañas solidarias con las cuales decidimos colaborar".En la Secretaría del Colegio, calle Córdoba 264, se recibirán hasta el día 6 de diciembre las donaciones. Además la entidad a través de las redes sociales se hace la difusión del evento acompañado de cartelería y folletos para llegar a todos los profesionales.