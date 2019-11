Ayudar hace Bien: Todos los beneficiarios de Once por Todos 2019

Podés donar:

Como desde hace quince años, el próximo 8 de Diciembre en la Sala Mayo del puerto de la capital entrerriana se vivirá algo más que once horas solidarias de transmisión en vivo por, en la que se reciben donaciones para los hospitales, escuelas y entidades de diferentes ciudades de la provincia.Y en este sentido, es importante que aquellas manos que aportan su granito de arena sepan quiénes son todos y cada uno de los beneficiarios de esa ayuda, de ese pañal, de ese litro de leche, de ese par de zapatillas, de esa remera que llenarán las bolsas que contienen la solidaridad de los vecinos.Losson:En su 15 edición, Once por Todos tiene entre sus objetivos que el patio del complejo hogar Eva Perón se complete con juegos para los niños del nivel inicial de todos los establecimientos que funcionan en el lugar.Para ello, se puso en marcha la movida "Tapitas por Juegos" las cuales serán recicladas por la empresa Quanta y transformadas en elementos de esparcimiento.Es momento de preparar y etiquetar las donaciones. Once por Todos cuenta con diferentes organizaciones que son puntos de recepción y que realizan diferentes eventos, días antes y durante el 8 de Diciembre. Luego toda esa ayuda llega ese día a la Sala Mayo para luego ser distribuida a los beneficiarios.