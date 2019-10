Iosper sostiene la cadena de pagos y asiste a los afiliados pese a la crisis

En lo que va de 2019 el Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) liquidó 70.500 trámites de reintegro por 313 millones de pesos, informó el gerente de Administración del organismo, Arnoldo Schmidt, quien remarcó que se priorizan las prestaciones que representan riesgo de vida. Además, destacó que en medicamentos se abonó 1.680 millones de pesos y 105 millones de pesos a centros asistenciales fuera de la provincia.La crisis económica que enfrenta el país, con una fuerte inflación y devaluación, no cortó la cadena de pagos de Iosper afirmó Schmidt, quien subrayó: "Nunca dejó de atender a sus afiliados, incluidos, a quienes necesitan las prestaciones vía reintegro".En ese sentido, el contador remarcó que el afiliado y los prestadores "deben saber que pese a la crisis económica, que obligó a la obra social a declarar la Emergencia prestacional (Resolución 1862), el Iosper "nunca dejó de pagar ni lo hará, pero se priorizan las cuestiones que representan riesgo de vida del afiliado (medicamentos, clínicas y sanatorios, médicos, anestesistas, bioquímicos y provisión de prótesis)".Al respecto, detalló que en lo que va de 2019 (enero a septiembre) "se liquidaron 313 millones de pesos trámites de reintegro (que corresponde a 57.000 afiliados), de los que se pagaron 302 millones de pesos, es decir, el 97% de la cantidad de trámites e importes y reintegros liquidados fue pagado".Además, precisó que del monto total liquidado "el 70% corresponde a prestaciones por discapacidad (219 millones de pesos, solo de reintegros por discapacidad que fueron liquidados) lo que expone que Iosper, a diferencia del gobierno nacional, nunca dejó de atender a personas con algún grado de discapacidad, siempre estuvo con ellos".En ese marco, el gerente de Administración pidió "un poco de paciencia, tolerancia y comprensión, porque los recursos son muy escasos, ya que se mantuvieron invariables, porque la variable de actualización de los ingresos de la Obra Social es cuando hay un incremento salarial de los haberes de los empleados públicos otorgado por el gobernador, Gustavo Bordet, no así el monto de las prestaciones asistenciales que se encuentra afectado muy fuertemente por dos variables externas no manejables ni por el gobernador ni por las autoridades de la Obra Social: la devaluación del peso y la inflación (37,7% en nueve meses, más del 53% interanual), que representan un impacto muy significativo mensualmente, ya que en la cantidad de prestaciones se observa el gasto prestaciones, es decir, la inversión que se hace en salud".Por otro lado, medicamentos "se pagó en medicamentos 1.680 millones de pesos, para que el conjunto de los 300.000 afiliados de la Obra Social no vean resentido en ningún momento la provisión de sus remedios".También, el monto que Iosper abonó en este año a centros asistenciales fuera de la provincia -por las derivaciones de los médicos entrerrianos en cuestiones que no se resuelven en la provincia- son 105 millones de pesos.