Comienza el concurso de talentos El Becario en Escena

Los ganadores serán acreedores de la Beca Cultural. El evento se inicia este miércoles y jueves en María Grande y Villaguay.A partir de este miércoles, el gobierno de Entre Ríos impulsará una nueva edición de El Becario en Escena, el concurso de talentos que organiza el Instituto Becario Provincial.La directora ejecutiva del organismo, Claudia Gieco, adelantó que "este evento es un espacio para que nuestros niños y jóvenes comiencen a dar sus primeros pasos en el arte. El Instituto Becario, desde sus inicios, becó a quienes avanzaban en su recorrido académico, pero en los últimos años fuimos ampliando la mirada con respecto al acompañamiento general del estudiantado, por ello surgieron programas para deportistas federados y la más reciente la beca cultural", ejemplificó.Expresiones como canto, baile (folclore, clásico, jazz, árabe, reggaeton), música, actuación, dibujo, poesía, stand up, por citar algunas, se verán en las 12 localidades que albergarán el evento cultural."El Becario en Escena es un concurso donde los participantes se inscriben de manera gratuita en sus escuelas, en las delegaciones del organismo o directamente en la Casa Central. Como organización, desarrollamos una puesta en escena de categoría, con sonido e iluminación, con una presentación acorde a quienes quieren mostrar su talento sobre el tablón de un escenario", subrayó Gieco.La titular del instituto precisó que "en las ediciones pasadas tuvimos muy buena repercusión, se sumaron más de 600 chicos en toda la provincia y estamos convencidos de que en este 2018 superaremos los 1000. Habrá cinco galas en septiembre, tres en octubre y cuatro en noviembre"."La Beca Cultural será una pieza fundamental para aquellos jóvenes que necesitan del apoyo y acompañamiento del gobierno provincial para emprender su camino artístico. Una herramienta y espacio abierto para demostrar la creatividad, el talento y el esfuerzo depositado en expresiones culturales", mencionó Gieco.Finalmente, la directora recalcó que "este tipo de actividades no serían posible sin un trabajo mancomunado entre gobierno provincial y municipal ?a través de las carteras Cultura-, con el apoyo de legisladores, dirigentes sociales y barriales que acompañan las delegaciones de participantes".El beneficio que otorga el Instituto será comprendido durante los meses del ciclo lectivo abril-noviembre de 2019 y el alumno podrá elegir el instituto, academia, escuela, taller, de la disciplina escogida que se encuentre dentro del territorio nacional.El ente del gobierno de Entre Ríos abonará la inscripción y la cuota mensual, de hasta 4000 pesos. El traslado, en caso de capacitarse fuera de su localidad, correrá por cuenta del estudiante.Para la categoría habilitada para competir cuando la participación es individual, se tendrá en cuenta la edad del participante siendo las escalas de 6 a 12 años; de 13 a 18 años y de 19 a 25 años cumplidos al 30 de junio del corriente año.Los rubros que competirán entre si son: Música (canto, instrumental, recitado, etc.); Danzas (folclóricas, contemporáneas, clásicas, urbanas, etc.); expresiones libres (teatro, artes plásticas, humor, stand up, etc.)No podrán participar todas aquellas disciplinas que estén federadas en un deporte. En caso que la participación sea grupal, las edades podrán abarcar desde los 6 hasta a los 25 años, conformando así, una categoría distinta. Los grupos no podrán exceder el máximo de ocho personas.Por más información ingresar a www.institutobecario.gov.ar 5 de septiembre: María Grande (EET Nº34 "Enrique Mosconi"). 16hs.6 de septiembre: Villaguay (Centro de Convenciones). 16 hs19 de septiembre: Concepción del Uruguay (Auditorio "Carlos Scelzi"). 16hs26 de septiembre: Colón (Casa del Bicentenario) 16hs.27 de septiembre: Rosario del Tala (Teatro "Mónica Pesse"). 16hsTambién: 17/10 Paraná; 19/10 Nogoyá; 31/10 Santa Elena; 08/11 Villa Paranacito; 14/11 San José de Feliciano; 15/11 Federal; 29/11 Diamante.