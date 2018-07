Con un multitudinario desfile, Villaguay celebró los 202 años de la Patria

"Unión de iguales"

Sobre el desfile

Como corolario de una serie de actos que incluyeron una retreta en la plaza y la tradicional entonación del Himno Nacional en el minuto cero de la jornada, Villaguay celebró este lunes los 202 años de la Declaración de la Independencia.Pese al intenso frío de la mañana, una verdadera multitud se sumó al acto oficial, que encabezó la intendente Claudia Monjo y que se realizó en una avenida Raúl Alfonsín, adornada en colores celeste y blanco.En el palco también estuvieron el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 5 "Félix de Olazábal", teniente coronel Fernando De la Vega; el jefe de la Sección Villaguay de Gendarmería Nacional, subalférez Rodrigo Pereyra Pereyra; el jefe departamental de Policía, comisario inspector Daniel Randisi; el viceintendente Raúl De Bernardi; los secretarios municipales Débora Canton Debat, Gonzalo Devetter, Manuel Servando Esquivel y Gonzalo Lastra, concejales y directores municipales."Sabemos que la Declaración de Independencia posee un sentido profundo, un significado que desde el origen anidó en el corazón de los fundadores de la Patria, de aquellos que querían una Patria grande y unida para todos nosotros, sin diferencias, sin luchas", señaló la presidente municipal durante su alocución, al rescatar el sentido de unión que tiene la fecha para los argentinos."Desde su origen, Argentina, nuestro querido país, ha tenido dificultades para consolidar una unión plena, genuina, de iguales, en donde los intereses económicos de unos pocos no prevalezcan por encima de las grandes mayorías. La historia nacional nos habla de lamentables desencuentros y errores. Y sin embargo estamos acá, todos juntos, emocionándonos y porfiando por ser una Nación de iguales", recalcóY destacó que "ser iguales no significa que tengamos los mismos gustos, elecciones o preferencias, sino igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, y ejercicio efectivo de los mismos".En ese contexto, sostuvo que "cuando un niño no recibe en su primera infancia el alimento que necesita para desarrollar su inteligencia, no termina la escuela o el estado retacea fondos o no crea universidades, ese niño ya no tiene posibilidades de ejercer su derecho a ser igual. De esto se trata la política"."Hoy celebramos el día de la Independencia Nacional honrando el trabajo de los próceres que querían la libertad e independencia genuina para nuestro pueblo. Hablaban de una independencia con relación a cualquier potencia extranjera, pero sobre todo querían dejar para la posteridad el derecho a elegir genuinamente qué país queremos, y cómo lo vamos a hacer", opinó.En ese sentido, resaltó que "hoy la defensa de la Independencia no se restringe a las fronteras físicas, porque los verdaderos riesgos suceden en una interacción económica y financiera que no reconoce esa clase de límites, sino que tiene al mundo como escenario, por encima de toda división política y toda noción de Estado Nacional. Hoy, las relaciones económicas vulneran y ponen en peligro los principios básicos que declara nuestra Independencia". Y subrayó que "la soberanía de los países está en riesgo cuando lo económico prevalece por sobre lo político, entendido como el arte de construir el mejor país posible".Al respecto, opinó que los "todos somos constructores de la Patria y debemos tener la lucidez de detectar dónde anida y crece lo nacional, lo que nos une y hace fuertes como país y como ciudadanos, lo que va a permitir que la igualdad sea efectiva, no una mera declaración de principios".En el mismo plano, destacó que "aquí, en Villaguay, hemos conformado un equipo que trabaja intensamente desde el año 2007 por estos principios: el de una ciudad con educación, con oportunidades para todos, gestionando carreras universitarias y el desarrollo de industrias que generen trabajo"."No nos detenemos, no bajamos los brazos, aunque los tiempos actuales son difíciles y de mucha incertidumbre, continuamos haciendo camino para el bienestar de todos, fomentando siempre la unidad y la armonía de los vecinos de nuestra ciudad, practicando la convivencia política teniendo como norte el progreso de Villaguay y su comunidad", remarcó.Y concluyó: "Debe ser un objetivo erradicar el odio y los intereses personales en la práctica política y entender que los posicionamientos democráticos se logran en base a ideas y propuestas y no agraviando al circunstancial adversario. De esa manera entre todos, oficialismo y oposición, vamos a poder dar lo mejor de nosotros para construir juntos el Villaguay y la Patria que soñamos. Feliz día de la Patria".Tras el discurso, se inició el desfile, que encabezaron las delegaciones de dos escuelas de la zona que recientemente celebraron sus 100 años de vida: la N° 86 "Coronel Brandsen" y la N° 87 "Luis Piedrabuena". A ellas siguieron la Escuela Elsa Ovando, la Asociación Pro Ayuda al Discapacitado y la Escuela Municipal de Equinoterapia "La Merced".Luego fue el turno de los alumnos de la Escuela Integral N° 33, los Centros de Desarrollo Infantil municipales, los estudiantes y docentes de las escuelas municipales Rogelio Martínez y Remedios Escalada de San Martín; el jardín maternal "El Mono Luna"; el Complejo Educativo "Jesús Buen Pastor" y el Instituto Superior de Educación Artística (ISEA).También formaron parte del desfile delegaciones de la Escuela N° 82 "Mariano Moreno", el club de conquistadores y aventureros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el grupo scout Inmaculada.Uno de los momentos más emotivos del desfile fue cuando un representante del Grupo Soidario Haití entregó una bandera de ese país a la intendente Claudia Monjo, como muestra de agradecimiento hacia la comunidad por la solidaridad de quienes colaboran para el mantenimiento de una escuela haitiana.Luego, desfilaron representantes de las escuelas N° 104 "Malvinas Argentinas" (distrito Bergara), Escuela de Educación Técnica N° 1 "Conrado Etchebarne"; N° 86 "Coronel Brandsen", alumnos del Centro 24, la escuela N° 51 "Provincia de Santa Fe", N° 10 "Chacabuco", Secundaria N° 7 y Secundaria N° 13 (Ingeniero Sajaroff), N° 108 "Sargento Cabral"; y miembros de las escuelas 44, 40 "Provincia de Salta" y N° 25.Tras ellos, fue el turno de las escuelas de danzas "El Sauce" y "Litoraleña"; el ballet de tango "Sangre Milonguera", el Instituto Artístico Paula Noguera, "Sahara Raquisa" de la Sociedad Sirio Árabe y el ballet "Los Aromos".A continuación hicieron su paso las Escuelas Deportivas Municipales, el grupo Running Villaguay y deportistas de los clubes Salud Pública, ADEV y Gualeguay.Finalmente, cerrando el desfile cívico hicieron su paso los veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes recibieron un emocionado aplauso de la multitud que colmaba la avenida.Luego iniciaron su paso los miembros de la Jefatura Departamental de Policía, la Escuela de Agentes de Policía, personal y vehículos de la Asociación Amigos Bomberos Voluntarios Villaguay, obreros y maquinaria de la municipalidad incorporada durante la presente gestión de gobierno y los efectivos de la Guarnición Militar Villaguay con sus tanques.Finalmente, fue el turno de las agrupaciones tradicionalistas, que con su colorido cerraron el desfile: Centro Tradicionalista Crispín Velázquez, Escuela Urquiza, "20 de Noviembre", "3 de Enero", "Don Félix", "El Riacho", "El Lucerito", "Los Gurises", El Bagual" "El Potro", "El Redomón", "La Pampeana", "El Jagüel", "Blas Acosta", "Encuentro", "Argentina Mía", "La Rural" y "El Solitario".