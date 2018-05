Presentaron en Paraná, la Feria del Libro que se realizará en San Salvador

Cronograma de actividades

San Salvador se preparará para la tercera edición de la Feria del Libro que se realizará en esa localidad, del 7 al 10 de junio. El evento fue presentado este miércoles en la Biblioteca Provincial en Paraná, registró"En 2016 pensamos en hacer un evento cultural que tenga como eje central al libro, a la lectura, y hemos hecho un gran esfuerzo para sostenerlo, no solo a través de los aportes del municipio y de gobierno provincial, sino también, gracias a una fuerte participación comunitaria porque intervienen tres locales comerciales de San Salvador que se dedican a la venta de libros, la Biblioteca Popular "José Hernández", el profesor Pedro Martin con una importante muestra sanmartiniana, y todos los establecimientos educativos de la ciudad y el departamento", explicó a, Favio Charles Mengeón, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Salvador."Ciudades como San Salvador que siempre tuvieron un claro perfil agroindustrial, y al no tener ríos ni montañas, tienen que desarrollar actividades culturales que fomenten el turismo local y regional. Y el objetivo de esta Feria es que los chicos tengan un mayor contacto con el libro, porque es algo que se ha perdido, además de impulsar la presentación de libros de autores entrerrianos y nacionales", argumentó el funcionario municipal.Según remarcó Charles Mengeón, la base del evento, es "el incentivo a la lectura y una fuerte relación con la actividad educativa". En la oportunidad, también habrá actividades musicales a través de la presentación del Ensamble Coral y Orquestal de San Salvador, y charlas orientadas al sector educativo para capacitar a docentes.-Carpa 114:30 Omar Tisocco - Charla: "Mis queridas historietas" (Concordia)15:30 Magda Pandiani - Taller: "Conociendo Entre Rios"18:00 Gabriel Brener - Conferencia: "Construir Autoridad Pedagógica", Inclusión democrática en las escuelas: hacer lugar y ser parte. (Buenos Aires) - (Actividad en conjunto con Dirección Departamental de Escuelas)-Carpa 214:30 Pablo Vazquez - Charla: sobre Juan Manuel de Rosas (Buenos Aires)15:30 Martha Arias - Presenta el libro "Malvinas" (Federación)16:30 Isabel Rosa Terenzano - Presenta el libro: "Tras la senda de la palabra" (Federación)21:00 Roberto Romani - Espectáculo: "Poesía y Música" (Paraná)-Carpa 109:00 Rodolfo Pini - Charla: sobre Manuel Belgrano (Buenos Aires)10:00 Mirta Tonelo - Charla: "Razones para cuidarnos"11:00 Mirta Tonelo - Charla "Razones para cuidarnos"13:30 Omar Tisoco - Charla Presenta el libro: El Limonero"14:30 Magda Pandiani - Charla: "La Argentina que pocos conocemos"15:30 Claudio Garbolino - Presentación del libro: "Pipino el pingüino, el monstruo y Las Islas Malvinas" (Actividad en conjunto con Unidad Educativa N°36 "la Casita de los Enanitos")15:30 Claudio Garbolino- Presentación del libro: "Pipino el pingüino, el monstruo y Las Islas Malvinas" (Actividad en conjunto con Unidad Educativa N°36 "la Casita de los Enanitos")16:30 Mirta Tonelo - Charla: "Razones para cuidarnos"18:00 Sandra Alegre - Conferencia: "Inclusión educativa: posicionamiento ético y generación de condiciones para el trabajo institucional" ? (Actividad en conjunto con Dirección Departamental de Escuelas)20:00 Jorge Riani Presenta el libro: "Entre Ríos Secreta" (Paraná)21:00 Chango Ibarra - Espectáculo Musical Entrerriano (Nogoyá)-Carpa 209:00 Pablo Vázquez - Charla sobre Juan Manuel de Rosas (Buenos Aires)10:00 Prof. Rosa Reissenweber - Charla: "Don Juan y Don José de San Martín, en la región de Salto Grande" (Actividad en conjunto con Asociación Cultural Sanmartiniana)11:00 Daniel Sanders - Presenta el libro: "La Venganza de Borek" ? continuación del "Guerrero Semita" (C. del Uruguay) ? Presenta Kalipso Libros.13:30 Oscar Blanc - Presenta libro: "Calicho Gamarra en la tragedia del Sandoval" (Gualeguaychú)14:30 José Luis Pereyra - Presenta libro: "Vida en obra" Una biografía de Isidoro Blaisten (Gualeguaychú)15:30 Victor Arraigada - Charla sobre: "Los Árboles de Linarez Cardozo" (C. del Uruguay)16:30 Lic. José Vernaz - Charla sobre: "Justo José de Urquiza" (C. del Uruguay)20:00 Edgardo Percara - Presentación del libro: "Fábulas de Josefo"-Museo del Arroz9:30 Taller de la Facultad de Trabajo Social - Educación Sexual Integral.13.30 Facultad de Trabajo Social de UNER - Charla: "La extensión en la discapacidad"14:30 Analia San Miguel de Pasaron Presenta libro y espectáculo: "Dulcina y sus amigos"15:30 Analia San Miguel de Pasaron Presenta libro y espectáculo: "Dulcina y sus amigos"19.30 Taller sin nombre: (Actividad en conjunto con Colectivo de género)-Sala San Martín10:30 Alejandro Bekes "Charla Literatura Gauchesca" (Concordia) - Destinada a estudiantes17:00 Alejandro Bekes "Charla sobre: Lectura Literaria" (Concordia) - Destinada a docentes-Carpa 110:00 Fernando Onetto - Conferencia "Claves para mejorar la convivencia en las escuelas" (Buenos Aires)15:00 Títeres16:00 Encuentro Regional de Escritores18:00 Victor Acosta - Presenta Libro: "Con Yupanqui y en Montiel" (Diamante)20:00 Mario Breur - Presenta libro: "Rec and Roll" (Buenos Aires)21:00 Espectáculo Musical de Rock.-Carpa 217hs Samantha San Romé y Juan Solá- Taller de Poesía "La poesía al poder" y "La plaza es nuestra" (Actividad en conjunto con Colectivo de Género)18hs Daniel Sanders - "Autoliderazgo establece la diferencia" Taller sobre Programación Neurolingüística (PNL)-En el Polideportivo municipal16:00 Representación de Concurso de Cuentos - en Polideportivo Municipal. (Actividad organizada por Kalipso, Costa Azul, Acuarela y colaboración de DDE)-En Sala San Martín21:00 Lucio Albirosa - Presentación y recitados poéticos del Libro: "De arrozal y nostalgia" - con la participación de artistas locales15:00 Títeres en Polideportivo Municipal16:00 Representación de Concurso de Cuentos - en Polideportivo Municipal. (Actividad organizada por Kalipso, Costa Azul, Acuarela y colaboración de DDE)17:30 Pastor Juan Manuel Fochesatto Libro "Serenidad Intemporal" (Chajarí)-En Escuela N°1 "José M. Texier"19:00 Ensamble Coral y Orquestal - Presenta Concierto "Rock Sinfónico"