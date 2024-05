Graciela Alfano deslumbró con una microbikini diminuta de lentejuelas

Graciela Alfano es un ícono indiscutido de la moda y las tendencias. A sus 71 años, continúa imponiendo estilo y marcando tendencia con sus impactantes looks de alto verano en las redes sociales.En esta oportunidad, a través de su cuenta de Instagram, donde reúne casi 980 mil seguidores, la diva se filmó bailando desde la playa con una microbikini en color negro y con lentejuelas.¿Los detalles de la apuesta? Graciela lució a orillas del mar un traje de baño de dos piezas. Se trata de un corpiño clásico con breteles finos que se atan alrededor del cuello y una bombacha diminuta, colaless y con tiras para anudar con moños a los laterales. La particularidad de la microbikini es el detalle de lentejuelas tornasoladas en ambas partes.Como es habitual en ella, se mostró con el pelo suelto con ondas y, para completar su look, agregó su accesorio indispensable: gafas de sol negras XXL.En el pie de foto, la rubia aprovechó para brindar un mensaje motivador y para sus seguidores: “Levantarse cada mañana y con una sonrisa. Agradecer esta maravillosa vida que es un regalo. Cada uno con su ritual. Cada uno con su oración. Cada uno con su particular danza. Celebremos la vida una vez más”. Y agregó: “Los amo y los bendigo con mi corazón”.En cuestión de pocas horas el posteo recolectó más de 8 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios de otros usuarios que la halagaron por completo. “Que diosa Graciela”, “Diosa”, “Que bien se te ve”, escribieron algunos internautas.